Tradizione dell’ospitalità e capacità di rinnovarsi nel tempo. Sono 28 le strutture ricettive della provincia di Brescia premiate nell’ambito della seconda edizione del riconoscimento regionale dedicato alle Strutture ricettive storiche e di qualità, il numero più alto tra i territori lombardi coinvolti. Dal lago di Garda alla Valcamonica, passando città, Franciacorta, Sebino, Valtrompia e Bassa, il riconoscimento valorizza le imprese che hanno saputo attraversare decenni di cambiamenti, mantenendo la propria identità e continuando a investire nell’ospitalità.
La cerimonia di premiazione si è svolta oggi in Sala Biagi a Palazzo Lombardia, alla presenza dell’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda Debora Massari, che ha consegnato i riconoscimenti. «Queste imprese hanno attraversato epoche diverse, cambiamenti economici e trasformazioni del turismo. Hanno continuato a lavorare, aggiornando la propria offerta e conservando elementi che le rendono riconoscibili. È un’esperienza imprenditoriale che merita attenzione e che può contribuire a far conoscere la Lombardia attraverso luoghi e persone», dichiara Massari.
Il Bresciano si distingue per la varietà delle destinazioni coinvolte, tra località lacustri, montane e urbane, espressione di un’offerta turistica diversificata. «Il turismo bresciano ha caratteristiche diverse da una località all’altra, e proprio questa varietà rappresenta un elemento di forza. Le strutture storiche contribuiscono a definire l’identità delle destinazioni e possono diventare un punto di partenza per far conoscere ai visitatori anche le esperienze che si trovano nei dintorni. Valorizzarle significa dare visibilità al lavoro degli operatori e alle opportunità turistiche del territorio», aggiunge l’assessore.
Sale così a 180 il numero complessivo delle strutture ricettive storiche e di qualità riconosciute in Lombardia, dopo le 109 premiate nella prima edizione del 2024. Il riconoscimento, previsto dalla normativa regionale sul turismo, è destinato alle strutture alberghiere ed extralberghiere in possesso di specifici requisiti, tra cui almeno cinquant’anni di continuità della gestione o dell’insegna.