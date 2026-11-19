Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incontrato il leader russo Vladimir Putin a margine del vertice Apec di Shenzhen, in Cina, in un bilaterale di particolare rilevanza per gli equilibri geopolitici internazionali. Al fianco del presidente russo erano presenti il ministro degli Esteri Sergej Lavrov, il vicepremier Anton Siluanov, il consigliere del Cremlino Jurij Ushakov e l’inviato speciale Kirill Dmitriev. La delegazione americana comprendeva invece il segretario di Stato Marco Rubio e il segretario al Tesoro Scott Bessent.
Il colloquio, durato circa 40 minuti, ha preceduto l’incontro bilaterale tra il presidente Usa e quello cinese Xi Jinping, in vista dello storico vertice trilaterale Xi-Trump-Putin, destinato a rappresentare un passaggio significativo nei rapporti tra le tre principali potenze. Prima dei summit, il presidente americano ha attribuito all’ex presidente Barack Obama la responsabilità del progressivo avvicinamento strategico tra Mosca e Pechino, ribadendo inoltre che «Putin è un amico». Al centro del trilaterale figurano dossier cruciali per la sicurezza e l’economia globale: la politica dei dazi, la deterrenza nucleare, la competizione sull’intelligenza artificiale e i principali conflitti internazionali, a partire dalla guerra in Ucraina.
Proprio il futuro di Kiev sarà intanto al centro dell’incontro dei Volenterosi in programma oggi a Berlino, primo banco di prova del formato E5, al quale parteciperà anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.