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Truffa del finto carabiniere: identificate e denunciate due persone

L’anziana vittima, un 70enne bresciano, era stata indotta a fare alcuni bonifici su conti indicati dai truffatori. Il denaro è stato recuperato
La caserma dei Carabinieri di piazza Tebaldo Brusato - © www.giornaledibrescia.it
La caserma dei Carabinieri di piazza Tebaldo Brusato - © www.giornaledibrescia.it
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Due truffatori esperti della tecnica del finto carabiniere sono stati identificati e denunciati dai carabinieri della stazione di pizza Tebaldo Brusato. Si tratta di un 19enne e un 38enne residenti nelle province di Napoli e Frosinone e già conosciuti per episodi analoghi. I Carabinieri sono arrivati a loro seguendo le tracce del denaro.

L’anziana vittima, un 70enne bresciano, era stata infatti indotta a fare alcuni bonifici su conti indicati dai truffatori per mettere al sicuro il proprio denaro. Grazie al tempestivo intervento dei carabinieri sono stati individuati i due presunti autori del reato e recuperato il denaro che è già stato restituito alla vittima.

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