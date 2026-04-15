Truffa del finto carabiniere: identificate e denunciate due persone

Due truffatori esperti della tecnica del finto carabiniere sono stati identificati e denunciati dai carabinieri della stazione di pizza Tebaldo Brusato. Si tratta di un 19enne e un 38enne residenti nelle province di Napoli e Frosinone e già conosciuti per episodi analoghi. I Carabinieri sono arrivati a loro seguendo le tracce del denaro.

L’anziana vittima, un 70enne bresciano, era stata infatti indotta a fare alcuni bonifici su conti indicati dai truffatori per mettere al sicuro il proprio denaro. Grazie al tempestivo intervento dei carabinieri sono stati individuati i due presunti autori del reato e recuperato il denaro che è già stato restituito alla vittima.