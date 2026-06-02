Csmt, dove l’innovazione industriale diventa progetto concreto

Oggi la competitività passa dal saper applicare la tecnologia per ottenere impatti tangibili. Ma serve un metodo per evitare sprechi e generare valore. Sono richieste competenze diverse: conoscenza dei processi industriali, capacità di interpretazione dei dati, valutazione delle tecnologie disponibili, partner qualificati e strumenti di finanziamento.

Il direttore generale Gabriele Zanetti

Due progetti, stessa idea di innovazione

Progetto CAMnGO

Con CAMnGO, azienda bresciana attiva nello sviluppo di soluzioni software per la digitalizzazione delle Pmi metalmeccaniche e dei processi produttivi, l'area Digital di Csmt Innovation Hub ha sviluppato uno strumento software basato su AI per automatizzare la preventivazione rapida delle lavorazioni meccaniche. Il sistema interpreta dati eterogenei forniti dal cliente – modelli Cad 3D, materiali, tolleranze – e restituisce una stima di costo di produzione in maniera rapida, affidabile e coerente con le caratteristiche dell'azienda.

Progetto Isve spa

In collaborazione con Polibrixia e con il supporto di Made Competence Center, l’area Sostenibilità di Csmt ha sviluppato un progetto per Isve spa, azienda specializzata nella progettazione e produzione di impianti e tecnologie per il trattamento del legno, tra cui forni ed essiccatoi sottovuoto ad alta efficienza energetica. L’attività si è concentrata sull’ottimizzazione di uno dei principali prodotti dell’azienda: attraverso l’applicazione di modelli di simulazione fluidodinamica Cfd sono state individuate soluzioni progettuali volte a ridurre i consumi energetici e a migliorare la qualità del processo di essiccazione del legno. Applicando modelli di simulazione fluidodinamica Cfd, sono state definite modifiche volte a ridurre i consumi energetici e a migliorare la qualità del processo.

Queste ed altre esperienze si riversano nello Skill Hub, la piattaforma formativa di Csmt, che rappresenta un'estensione naturale del trasferimento tecnologico e mette in circolo conoscenze nate dall'esperienza progettuale. Sono organizzati corsi ed eventi in aula e online per tecnici, manager e responsabili di funzione su Intelligenza artificiale applicata ai processi industriali, Lca e carbon footprint, metallurgia, materiali compositi, comunicazione industriale e molto altro.

Un ecosistema per l'innovazione industriale

Csmt Innovative Contamination Hub è un centro di ricerca e trasferimento tecnologico 4.0 che sviluppa progetti di innovazione digitale, AI e sostenibilità affiancando le imprese con competenze interne e una rete di università, aziende, startup e centri di ricerca.

La sede di Csmt Innovation Hub

I servizi di Csmt Innovative Contamination Hub

Trasferimento tecnologico : accompagna le imprese in percorsi di innovazione su digitale, AI, sostenibilità Esg e materiali avanzati, mettendo a valore competenze multidisciplinari e accesso a laboratori specializzati.

: accompagna le imprese in percorsi di innovazione su digitale, AI, sostenibilità Esg e materiali avanzati, mettendo a valore competenze multidisciplinari e accesso a laboratori specializzati. Project funding : supporta l'accesso a finanziamenti europei, nazionali e regionali: dalla valutazione dell'opportunità alla progettazione e gestione della documentazione.

: supporta l'accesso a finanziamenti europei, nazionali e regionali: dalla valutazione dell'opportunità alla progettazione e gestione della documentazione. Housing e contaminazione: offre spazi di lavoro condivisi dove spin-off, startup, ricercatori e aziende collaborano in un contesto che accelera crescita e trasferimento di conoscenza.

Una rete di attori per le sfide aziendali

Nell'hub operano oltre 50 realtà – aziende, startup, spin-off e centri di ricerca come Cnr ed Enea – con Università degli Studi, Confindustria Brescia, Camera di Commercio, Confapi e Made Competence Center. Csmt è anche promotore del Club Deal Brescia, strumento di co-investimento in startup e Pmi innovative del territorio.

L'hub mette a disposizione un ecosistema di attori nel mondo della ricerca, dell'industria, delle startup e degli spin-off: ingegneri, fisici, esperti di materiali, data scientist, professori, ricercatori e aziende innovative. Csmt aiuta le imprese ad affrontare a ridurre i tempi, ottimizzare consumi energetici, digitalizzare il controllo qualità, integrare sistemi It e Ot, monitorare anomalie, trasformare dati in informazioni utili, stimare gli impatti ambientali di prodotti e processi.