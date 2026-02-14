Giornale di Brescia
Cronaca

Truffe agli anziani: a Brescia 140 casi in un anno, ecco come agiscono

Salvatore Montillo
Dalle tecniche di manipolazione psicologica allo spoofing telefonico. La psicologa sppiega cosa succede quanto un reato ferisce l'emotività. L'appello ai nipoti: «Aiutate i nonni»
Messi a fuoco - Puntata del 13/02/2026
Dal 1° gennaio 2025 a febbraio 2026, nella nostra provincia, si contano 140 casi perseguiti, con 25 persone denunciate a piede libero e 5-6 arresti. Numeri che fotografano un fenomeno tutt’altro che marginale e che, anzi, continua a colpire con modalità sempre più strutturate. Da qui è partita la nuova puntata di Messi a fuoco, dedicata alle truffe agli anziani, un reato che non è solo contro il patrimonio, ma che incide profondamente sulla sfera emotiva e sulla fiducia delle vittime.

Come avvengono

A parlarne è il comandante della Compagnia dei carabinieri di Verolanuova, il maggiore Robert Irlandese, che descrive un sistema organizzato: telefonisti che operano da altre regioni, basisti che si muovono sul territorio, professionisti della manipolazione che studiano le vittime e non agiscono mai a caso.

Le tecniche sono ormai consolidate: il finto carabiniere, il finto avvocato, il presunto incidente del figlio o del nipote. A volte compare sul display perfino il numero apparentemente riconducibile a un comando dell’Arma: è la tecnica dello spoofing, un ulteriore elemento di inganno.

Prevenire

Il bottino può essere consistente: contanti e gioielli custoditi in casa, somme che arrivano anche a decine di migliaia di euro. Per «fermare i ladri di sogni», però, non c’è solo la repressione, ma anche la prevenzione. Incontri negli oratori, nelle sale consiliari (come quello andato in scena in contemporanea alla trasmissione a Lumezzane “Altolà alla truffa”), nei centri anziani.

E un coinvolgimento crescente dei giovani, considerati una risorsa decisiva: «Figli e nipoti possono aiutare a riconoscere i segnali di pericolo e diffondere buone pratiche digitali».

Cosa succede nella testa di una persona anziana

Ma cosa accade nella mente di una persona anziana quando riceve quella telefonata? La psicologa e psicoterapeuta Sara Ugazio, referente del servizio di psicologia e neuropsicologia di Fondazione Teresa Camplani - Domus Salutis, spiega che la leva principale è l’urgenza. «La pressione emotiva mette in difficoltà la corteccia prefrontale, l’area deputata alla razionalità e alla programmazione – afferma – Sotto stress, soprattutto in età avanzata, il cervello fatica a elaborare le informazioni con lucidità: l’anziano avrebbe bisogno di tempo per ragionare, ma il truffatore non glielo concede».

A questo si aggiunge il principio di autorevolezza: la fiducia riposta in figure come carabinieri, medici o professionisti diventa l’innesco decisivo della truffa.

Le indagini

Individuare i responsabili, però, non è semplice. «Le indagini partono quasi sempre dalla segnalazione tempestiva della vittima – spiega il maggiore Irlandese –. È il fattore tempo a fare la differenza: una chiamata immediata al 112 consente di attivare pattuglie sul territorio, incrociare descrizioni, veicoli sospetti, movimenti anomali. Spesso i cosiddetti “basisti” — coloro che si presentano fisicamente alla porta — vengono intercettati proprio nelle ore immediatamente successive al tentativo di truffa».

Il sistema, spiega il comandante, è organizzato: telefonisti che operano da altre zone, registi che coordinano, esecutori che si muovono rapidamente da una provincia all’altra. Ed è proprio questa mobilità a rendere decisiva la rapidità della denuncia. Il messaggio che arriva dalla Compagnia dei carabinieri di Verolanuova è chiaro: non vergognarsi, non aspettare, non rimandare. Anche un semplice sospetto merita una telefonata.

Argomenti
truffe agli anzianiBrescia
