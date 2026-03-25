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Truffa del finto carabiniere sventata, arrestate due persone

Paolo Bertoli
Un’anziana ha ricevuto una chiamata nella quale si parlava del coinvolgimento dell’auto del marito in una rapina: l’inganno scoperto dal figlio
Il truffatore ha chiamato la vittima al telefono - © www.giornaledibrescia.it
Il truffatore ha chiamato la vittima al telefono - © www.giornaledibrescia.it
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Prevenzione, informazione e vigilanza stanno portando qualche importante risultato nel contrasto alle truffe agli anziani. Un fenomeno odioso che comunque resta ancora troppo diffuso.

Nelle scorse ore la questura di Brescia ha arrestato un 43enne campano proprio davanti al citofono di una anziana che aveva designato come sua vittima spacciandosi per un carabiniere, con i poliziotti che hanno anche raccolto elementi per poter identificare il complice telefonista. Nella stessa mattinata la Polizia aveva ricevuto diverse segnalazioni di tentativi di sedicenti appartenenti alle forze dell’ordine o avvocati di introdursi in casa dalla zona di via Veneto e aveva intensificato i passaggi delle pattuglie in zona.

Allo stesso tempo un uomo si è reso conto che la telefonata ricevuta dall’anziana madre, in cui si parlava di un coinvolgimento dell’auto del marito in una rapina e della necessità di raccogliere monili e contanti, difficilmente poteva prevenire da un reale ufficio di polizia. Grazie alla segnalazione gli agenti della Volante che erano già in zona hanno bloccato il 43enne in via Montello mentre al telefono con il complice riceveva istruzioni su come procedere. Per lui è scattato l’arresto in flagranza per tentata truffa aggravata.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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