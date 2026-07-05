Tremosine, addio auto: arriva HelloBus, il nuovo bus a chiamata

È già in funzione e resterà sperimentale fino al 31 agosto. Non segue orari fissi, si prenota tramite app e costa 2 euro a tratta

Simone Bottura 05 luglio 2026 2 ' di lettura

Il servizio «HelloBus» è attivo dal 1° luglio - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti trasporto pubblicoHelloBusTremosineLimone Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...