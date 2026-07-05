Tremosine, addio auto: arriva HelloBus, il nuovo bus a chiamata

Lascia l’auto in garage o in hotel: per spostarsi a Tremosine ora c’è HelloBus, nuovo servizio di bus «a chiamata» attivato da Comune e Agenzia del trasporto pubblico locale. È un servizio flessibile, comodo ed ecologico, che garantisce una copertura continua e puntuale, pensata non solo per chi visita il territorio, ma anche per chi lo vive ogni giorno, con particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione. Poco più a nord, nel Garda trentino, ha già dimostrato di funzionare: il servizio Bus&Go è proposto con successo da ormai cinque anni e nel 2025 è stato utilizzato da oltre 56mila persone.
Due euro a tratta
A Tremosine il servizio - avviato il 1° luglio - sarà attivo, in via sperimentale, fino al 31 agosto, con collegamenti tra le diverse frazioni e il lago, oltre che con Limone sul Garda. Come funziona? Pur utilizzando le fermate del trasporto pubblico locale, il bus a chiamata non segue orari o percorsi prestabiliti, ma si attiva esclusivamente su richiesta dei passeggeri.
Gli utenti potranno prenotare la corsa tramite l’app HelloBus, indicando punto di partenza e destinazione. Il software ottimizzerà in tempo reale il percorso del veicolo, raggruppando i passeggeri con itinerari compatibili per ridurre i tempi di attesa e limitare gli spostamenti a vuoto.
Il servizio interesserà alcune delle fermate già esistenti sul territorio di Tremosine e quelle individuate nel Comune di Limone. In futuro, una volta superate alcune criticità tecniche, potrà essere valutata l’estensione anche alla frazione di Campione. Il costo è di due euro a tratta.
Prossimi passi
Per l’assessore al Turismo Mario Planchesteiner, «rappresenta una svolta innovativa e sostenibile per la mobilità di Tremosine e dell’Alto Garda. Un servizio che affronta direttamente le criticità della nostra viabilità, riducendo l’impatto del traffico e migliorando l’esperienza di viaggio di residenti e turisti».
«Si tratta di una sperimentazione - aggiunge il presidente dell’Agenzia del Tpl, Giancarlo Gentilini - che, se apprezzata, dimostrerà la possibilità di trasformare il servizio di trasporto pubblico secondo principi di efficacia ed efficienza difficilmente raggiungibili con i servizi tradizionali».
La sperimentazione è resa possibile grazie a un Protocollo d’intesa tra Comune e Tpl e ai contratti già in essere tra l’Agenzia e l’operatore Consorzio Trasporti Brescia Nord, con la consociata Arriva Italia, che gestirà il servizio. Il supporto informatico e l’app saranno invece forniti da Via Technologies. Maggiori informazioni sono disponibili su hellobus.tremosinesulgarda.it.