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Dall’aeroporto di Orio al lago: arriva il nuovo servizio «Iseo Express»

Nessun cambio per la linea diretta che sarà attiva fino al 13 settembre
Flavio Archetti
Il nuovo servizio Iseo Expess
Il nuovo servizio Iseo Expess

L’aeroporto di Orio al Serio è la porta principale da cui entra il milione di turisti che raggiungono ogni anno il lago d’Iseo e la Franciacorta. Oggi lo scalo orobico muove in media 200 voli nelle 24 ore ed è logico pensare che collegare meglio Orio al lago e alla terra delle bollicine con un servizio di autobus possa essere la svolta per un nuovo sviluppo dell’ospitalità dell’Ovest bresciano.

Pronti, via

Visit Lake Iseo e il Comune di Iseo, con le altre Amministrazioni pubbliche sebine, stanno caldeggiando questa possibilità da tempo, e quest’anno il progetto si è concretizzato nel nuovo «Iseo Express». A realizzare l’Iseo Express, da Bergamo a Iseo e viceversa, è stata una sinergia di forze di cui fanno parte Regione, i Comuni sebini, le Agenzie di trasporto pubblico locale di Brescia e Bergamo, l’aeroporto di Orio al Serio e l’azienda di trasporti su gomma Arriva Italia. Il servizio è partito ieri e sarà attivo fino al 13 settembre.

I punti di forza sono il collegamento diretto e l’assenza di cambi da un mezzo all’altro, un balzo in avanti se si considera che fino all’avvento di Iseo Express le alternative erano il taxi (costosa) o il percorso ben più lungo e tortuoso tra filobus, autobus e treno. La nuova soluzione è proposta in 14 corse nei giorni feriali, cioè sette da Bergamo (Autolinee) a Iseo (via Gorzoni) e 7 al contrario, e 12 corse nei festivi, sei verso un capolinea e sei verso l’altro.

Orari

La prima corsa del mattino da Bergamo a Iseo parte alle 5.03, mentre da Iseo verso l’aeroporto alle 4.42. L’ultima della sera parte da Bergamo alle 20.03 e da Iseo alle 21.42. La durata del viaggio è di un’ora e il costo del biglietto per la tratta intera è di 6,60 euro.

«Oggi il percorso Orio-lago d’Iseo è lungo e complicato – ha ricordato alla presentazione del progetto il sindaco di Iseo e presidente di Visit Lake, Riccardo Venchiarutti – mentre l’Iseo Express garantirà rapidità, semplicità e minori costi. Adesso è fondamentale la promozione in alberghi e campeggi». «Il progetto è sperimentale – ha precisato l’ad di Arriva Italia, Angelo Costa –, ma i risultati, se positivi, potrebbero dare stabilità all’iniziativa».

«Le sinergie sono state alla base di questo lavoro – ha evidenziato il vicepresidente del TPL di Brescia, Francesco Sangalli – attraverso la creazione di una rete tra Agenzie e enti pubblici». «L’obiettivo di chi si occupa di mobilità? È portare la gente a usare i mezzi pubblici – ha detto l’assessore ai Trasporti di Regione Franco Lucente – e per riuscirci servono servizi che raggiungono il territorio in modo capillare e puntuale». Maggiori informazioni sono al sito arriva.it/iseo-express/.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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aeroporto Orio al Seriolago d'IseonavettaIseo

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