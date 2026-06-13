Dall’aeroporto di Orio al lago: arriva il nuovo servizio «Iseo Express»

L’aeroporto di Orio al Serio è la porta principale da cui entra il milione di turisti che raggiungono ogni anno il lago d’Iseo e la Franciacorta. Oggi lo scalo orobico muove in media 200 voli nelle 24 ore ed è logico pensare che collegare meglio Orio al lago e alla terra delle bollicine con un servizio di autobus possa essere la svolta per un nuovo sviluppo dell’ospitalità dell’Ovest bresciano.
Pronti, via
Visit Lake Iseo e il Comune di Iseo, con le altre Amministrazioni pubbliche sebine, stanno caldeggiando questa possibilità da tempo, e quest’anno il progetto si è concretizzato nel nuovo «Iseo Express». A realizzare l’Iseo Express, da Bergamo a Iseo e viceversa, è stata una sinergia di forze di cui fanno parte Regione, i Comuni sebini, le Agenzie di trasporto pubblico locale di Brescia e Bergamo, l’aeroporto di Orio al Serio e l’azienda di trasporti su gomma Arriva Italia. Il servizio è partito ieri e sarà attivo fino al 13 settembre.
I punti di forza sono il collegamento diretto e l’assenza di cambi da un mezzo all’altro, un balzo in avanti se si considera che fino all’avvento di Iseo Express le alternative erano il taxi (costosa) o il percorso ben più lungo e tortuoso tra filobus, autobus e treno. La nuova soluzione è proposta in 14 corse nei giorni feriali, cioè sette da Bergamo (Autolinee) a Iseo (via Gorzoni) e 7 al contrario, e 12 corse nei festivi, sei verso un capolinea e sei verso l’altro.
Orari
La prima corsa del mattino da Bergamo a Iseo parte alle 5.03, mentre da Iseo verso l’aeroporto alle 4.42. L’ultima della sera parte da Bergamo alle 20.03 e da Iseo alle 21.42. La durata del viaggio è di un’ora e il costo del biglietto per la tratta intera è di 6,60 euro.
«Oggi il percorso Orio-lago d’Iseo è lungo e complicato – ha ricordato alla presentazione del progetto il sindaco di Iseo e presidente di Visit Lake, Riccardo Venchiarutti – mentre l’Iseo Express garantirà rapidità, semplicità e minori costi. Adesso è fondamentale la promozione in alberghi e campeggi». «Il progetto è sperimentale – ha precisato l’ad di Arriva Italia, Angelo Costa –, ma i risultati, se positivi, potrebbero dare stabilità all’iniziativa».
«Le sinergie sono state alla base di questo lavoro – ha evidenziato il vicepresidente del TPL di Brescia, Francesco Sangalli – attraverso la creazione di una rete tra Agenzie e enti pubblici». «L’obiettivo di chi si occupa di mobilità? È portare la gente a usare i mezzi pubblici – ha detto l’assessore ai Trasporti di Regione Franco Lucente – e per riuscirci servono servizi che raggiungono il territorio in modo capillare e puntuale». Maggiori informazioni sono al sito arriva.it/iseo-express/.