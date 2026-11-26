Il sostituto procuratore Alessio Bernardi aveva chiesto di condannare l’imputato, il 52enne ex guardia giurata Pasquale Raccioppoli, a 14 anni di reclusione riconoscendo il tentato femminicidio, i maltrattamenti, la violenza sessuale e le minacce. Una richiesta di pena che già teneva conto della riduzione prevista per aver scelto il rito abbreviato. Il 4 gennaio del 2026, al culmine di una lite, Raccioppoli aveva impugnato un paio di forbici da cucina e aveva colpito la moglie con diversi fendenti al collo.
L’avvocato difensore, Pietro Paolo Pettenadu, aveva chiesto di tenere conto del fatto che l’uomo si fosse scusato, avesse ammesso le responsabilità e collaborato nel corso del processo e di riqualificare il reato in tentato omicidio spiegando che l’aggressione era figlia di tensioni economiche più che di una violenza di genere. La Gip Angela Corvi ha accolto praticamente in toto le richieste dell’accusa, escludendo le sole minacce e fissando la condanna a 13 anni e 5 mesi cui saranno da aggiungere, una volta scontata la pena, tre anni di misura di sicurezza, libertà vigilata, la decadenza della potestà genitoriale oltre che il risarcimento di 75mila euro alla vittima e 15mila euro ciascuno ai due figli maggiorenni che si erano costituiti parte civile.
La ricostruzione
Pasquale Raccioppoli e la moglie, di qualche anno più giovane, si conoscono da quando erano minorenni e sono sposati da più di 25 anni. Hanno avuto tre figli: due ragazzi maggiorenni e una bambina attualmente minorenne.
Come ricostruito negli atti, il matrimonio è entrato in crisi nel 2019 per una relazione extraconiugale dell’uomo. Nel 2020 anche la donna inizia una relazione, ma i coniugi continuano a convivere come separati in casa a Capriolo, evidentemente per motivi economici. La vicenda della famiglia però arriva in caserma solo nel dicembre del 2025 quando la moglie presenta la prima denuncia.
I carabinieri hanno poi ricostruito diversi episodi di violenza fisica e minacce tra cui una pistola puntata alla donna, una costola rotta e anche delle bastonate.
A dicembre 2025 la signora sporge la prima querela dopo essere stata presa a calci e schiaffi dal marito che distrugge anche il cellulare dopo una chiamata con il compagno.
La donna rifiuta la collocazione in una struttura protetta e si trasferisce dal nuovo compagno continuando però a frequentare l’abitazione familiare per i figli. Il 23 dicembre Raccioppoli viene arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, venendo poi sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Le giornate del dramma
Il 2 gennaio 2026 c’è una seconda querela in cui denuncia i controlli ossessivi del marito (che la perseguita telefonicamente e la controlla sul luogo di lavoro). In quelle stesse ore l’uomo tenta il suicidio ingerendo della candeggina ed è la stessa moglie ad accompagnarlo in ospedale.
La situazione precipita il giorno successivo quando l’uomo pretende che la moglie vada in caserma a ritirare la querela e scoppia la discussione al culmine della quale afferra le forbici che erano sul tavolo e si scaglia contro di lei colpendola al collo mentre era ancora a letto. L’uomo aveva capito la gravita delle sue azioni e si stava preparando per andare in caserma quando la moglie ha approfittato del momento e, ferita e in pigiama, è fuggita in strada per chiedere aiuto. Era stata ricoverata in prognosi riservata per alcuni giorni poi, per fortuna, si era ripresa.