Tentò di uccidere la moglie a Capriolo, chiesta la condanna a 14 anni

Pasquale Raccioppoli aveva colpito la donna con un paio di forbici: il pm ha chiesto la condanna per tentato femminicidio, maltrattamenti e violenza sessuale

Paolo Bertoli Giornalista 05 novembre 2026 1 ' di lettura

I carabinieri sul luogo dell'aggressione e, nel cerchio, Pasquale Raccioppoli Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti tentato femminicidiodonna accoltellata a Capriolo Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...