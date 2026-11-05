Tentò di uccidere la moglie a Capriolo, chiesta la condanna a 14 anni

Il pubblico ministero Alessio Bernardi ha chiesto la condanna a 14 anni di reclusione per tentato femminicidio, maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti di Pasquale Raccioppoli, la guardia giurata di 52 anni che ai primi di gennaio del 2026 aveva colpito al collo con un paio di forbici la moglie da cui si stava separando. La richiesta è arrivata nel corso del processo che si sta celebrando con rito abbreviato.
In aula
L’imputato era presente in aula, ha consegnato ai familiari una lettera e si è scusato per i maltrattamenti degli scorsi anni oltre che per l’aggressione che lo ha poi portato in carcere.
Per lui l’avvocato Pietro Paolo Pettenadu ha chiesto la riqualificazione da tentato femmincidio a tentato omicidio aggravato. La sentenza è attesa il prossimo 26 novembre.