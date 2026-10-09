Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaGDB+Valtrompia e Lumezzane

Una strada nel parco Arcobaleno di Sarezzo: 766 firme contrarie

L’attuale percorso pedonale verso via Pascoli è destinato a diventare una strada carrabile a senso unico. L’Amministrazione comunale: «Salvaguarderemo il verde»
Barbara Fenotti
L'obiettivo è tutelare il verde
L'obiettivo è tutelare il verde

Il punto non sono più soltanto le due rotatorie. A Ponte Zanano il confronto sul progetto da circa 3 milioni di euro si è spostato dentro e attorno al parco Arcobaleno, dove l’attuale percorso pedonale verso via Pascoli è destinato a diventare una strada carrabile a senso unico. È su questa trasformazione che si concentrano le osservazioni dell’associazione Cittadini di Ponte Zanano, che ha riunito circa 150 persone nel parco e raccolto complessivamente 766 firme, inviate alla Provincia per chiedere modifiche all’intervento.

Ora arrivano anche i numeri sulle superfici interessate. Il parco misura attualmente circa 2.230 metri quadrati e il progetto di fattibilità tecnico-economica prevede di utilizzarne 480, pari a circa il 21,5% dell’estensione. A questi si affiancherebbero 400 metri quadrati di nuova area da destinare a parco, oggi di pertinenza dell’ex scuola Candia.

Il piano

Il percorso pedonale esistente, largo circa 2,50 metri, verrebbe ampliato per consentire il transito delle auto e ricavare parcheggi a servizio anche del futuro centro civico e della palestra. Secondo i promotori della raccolta firme l’intervento comprometterebbe una parte significativa dell’area verde. «Non è metà del parco a essere tolta, ma una parte» precisa la sindaca Valentina Pedrali. L’assessore Massimo Ottelli ricorda che il percorso è già pavimentato e aggiunge: «Gran parte della superficie a verde verrà recuperata rimuovendo la piastra in cemento al centro del parco e rendendola verde».

Nella progettazione, inoltre, si stanno valutando soluzioni per limitare ulteriormente il consumo di verde e tutelare gli alberi. I 3 milioni, precisa Ottelli, comprendono anche il rifacimento di piazza Canossi. Quanto ai parcheggi, i 27 previsti lungo la bretella, sono solo una parte degli oltre 80 programmati nel comparto, tra l’area degli ex Pini, piazza Canossi e le controstrade. Il progetto prevede due rotatorie, agli incroci con via Seradello e via della Fonte, e l’eliminazione del semaforo. Il definitivo è atteso tra fine ottobre e inizio novembre, la gara entro dicembre e i lavori nei primi mesi del 2027.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
parco Arcobalenosostenibilità ambientalearea verdeparcoSarezzo

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
SponsorizzatoTech to Rent, il noleggio cambia la tecnologiaTech to Rent, il noleggio cambia la tecnologia

L’azienda bresciana punta su persone, competenze e formule che permettono alle imprese di usare gli strumenti di lavoro senza acquistarli

Crucipuzzle e Sudoku: i giochi di enigmistica del GdB, ogni giorno onlineCrucipuzzle e Sudoku: i giochi di enigmistica del GdB, ogni giorno onlineGIOCA
SponsorizzatoNumerica Sales Academy 2026: dalla formazione al mondo del lavoroNumerica Sales Academy 2026: dalla formazione al mondo del lavoro

Torna il percorso gratuito dedicato a neodiplomati e neolaureati: oltre 20 ore di formazione, role play, coaching e incontri con aziende alla ricerca di nuovi talenti