Una strada nel parco Arcobaleno di Sarezzo: 766 firme contrarie

Il punto non sono più soltanto le due rotatorie. A Ponte Zanano il confronto sul progetto da circa 3 milioni di euro si è spostato dentro e attorno al parco Arcobaleno, dove l’attuale percorso pedonale verso via Pascoli è destinato a diventare una strada carrabile a senso unico. È su questa trasformazione che si concentrano le osservazioni dell’associazione Cittadini di Ponte Zanano, che ha riunito circa 150 persone nel parco e raccolto complessivamente 766 firme, inviate alla Provincia per chiedere modifiche all’intervento.
Ora arrivano anche i numeri sulle superfici interessate. Il parco misura attualmente circa 2.230 metri quadrati e il progetto di fattibilità tecnico-economica prevede di utilizzarne 480, pari a circa il 21,5% dell’estensione. A questi si affiancherebbero 400 metri quadrati di nuova area da destinare a parco, oggi di pertinenza dell’ex scuola Candia.
Il piano
Il percorso pedonale esistente, largo circa 2,50 metri, verrebbe ampliato per consentire il transito delle auto e ricavare parcheggi a servizio anche del futuro centro civico e della palestra. Secondo i promotori della raccolta firme l’intervento comprometterebbe una parte significativa dell’area verde. «Non è metà del parco a essere tolta, ma una parte» precisa la sindaca Valentina Pedrali. L’assessore Massimo Ottelli ricorda che il percorso è già pavimentato e aggiunge: «Gran parte della superficie a verde verrà recuperata rimuovendo la piastra in cemento al centro del parco e rendendola verde».
Nella progettazione, inoltre, si stanno valutando soluzioni per limitare ulteriormente il consumo di verde e tutelare gli alberi. I 3 milioni, precisa Ottelli, comprendono anche il rifacimento di piazza Canossi. Quanto ai parcheggi, i 27 previsti lungo la bretella, sono solo una parte degli oltre 80 programmati nel comparto, tra l’area degli ex Pini, piazza Canossi e le controstrade. Il progetto prevede due rotatorie, agli incroci con via Seradello e via della Fonte, e l’eliminazione del semaforo. Il definitivo è atteso tra fine ottobre e inizio novembre, la gara entro dicembre e i lavori nei primi mesi del 2027.