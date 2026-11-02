«C’è una bomba a scuola»: due istituti evacuati a Lonato e Orzinuovi

Una mail in segreteria che annuncia la presenza di una bomba. Probabilmente il più classico degli scherzi da studenti ma che impone, comunque, un rigido protocollo di verifiche e ispezioni. Un episodio accaduto contemporaneamente in due istituti. Tutti fuori dalle aule dunque stamattina in una scuola di Orzinuovi e una di Lonato che, negli stessi minuti, hanno ricevuto la segnalazione sulla presenza di ordigni nella struttura. Mentre il personale di Carabinieri e Polizia sta passando al setaccio il Cossali e l’istituto comprensivo della cittadina del Garda sono già partite le indagini per risalire agli autori delle segnalazioni.
Le mail ricevute dalle due scuole avrebbero contenuto una rivendicazione da parte di sigle islamiche.