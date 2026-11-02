«C’è una bomba a scuola»: due istituti evacuati a Lonato e Orzinuovi

Le segreterie di entrambe le scuole hanno ricevuto una mail che annunciava la presenza di un ordigno: subito sono scattati i protocolli di verifiche e ispezioni

Paolo Bertoli Giornalista 02 novembre 2026 1 ' di lettura

I Carabineri fuori dal Cossali e gli studenti evacuati Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti allarme bombaIis Grazio CossaliIis CerebotaniLonatoOrzinuovi Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...