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«C’è una bomba a scuola»: due istituti evacuati a Lonato e Orzinuovi

Le segreterie di entrambe le scuole hanno ricevuto una mail che annunciava la presenza di un ordigno: subito sono scattati i protocolli di verifiche e ispezioni
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

I Carabineri fuori dal Cossali e gli studenti evacuati
I Carabineri fuori dal Cossali e gli studenti evacuati

Una mail in segreteria che annuncia la presenza di una bomba. Probabilmente il più classico degli scherzi da studenti ma che impone, comunque, un rigido protocollo di verifiche e ispezioni. Un episodio accaduto contemporaneamente in due istituti. Tutti fuori dalle aule dunque stamattina in una scuola di Orzinuovi e una di Lonato che, negli stessi minuti, hanno ricevuto la segnalazione sulla presenza di ordigni nella struttura. Mentre il personale di Carabinieri e Polizia sta passando al setaccio il Cossali e l’istituto comprensivo della cittadina del Garda sono già partite le indagini per risalire agli autori delle segnalazioni.

Le mail ricevute dalle due scuole avrebbero contenuto una rivendicazione da parte di sigle islamiche. 

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