La violenza contro le donne ha tanti volti. A volte, persino quello di una garanzia fideiussoria o di una falsa partita Iva. Perché se anche la violenza economica è una forma di violenza di genere meno riconoscibile rispetto a quella fisica o psicologica, rischia di compromettere profondamente la libertà e l’autonomia di una donna – e spesso anche dei figli. Lo sanno bene gli addetti ai lavori, ma anche coloro che operano all’interno degli Organismi di compensazione della crisi (Occ) bresciani, tra cui – in primis – quello dell’Ordine dei Commercialisti e l’omologo degli Avvocati. Il sovraindebitamento, infatti, non riguarda solo le imprese: il fenomeno risulta in crescita anche per privati cittadini, famiglie, piccole aziende e, appunto, donne vittime di violenza.
Il fenomeno
E sebbene i numeri bresciani non siano oggi disponibili (il Tribunale di Brescia ha 982 pratiche registrate nella sezione dedicata, ma non divise per genere) le referenti degli Occ provinciali parlano di un fenomeno sommerso ma ricorrente. «Quest’anno abbiamo avviato 105 procedure di sovraindebitamento e in due casi è stato dichiarato che l’istante è vittima di violenza», dice l’avvocata Anita Bettoni, referente dell’Occ di via San Martino della Battaglia, che evidenzia come dolo e colpa costituiscano limiti soggettivi alla «meritevolezza» del debitore nelle procedure di sovraindebitamento.
Un concetto rimarcato anche dalla collega dell’omologo di via Marsala, Graziella Canditti. «La cosa più complicata è dimostrare di non avere colpa: la normativa prevede la possibilità di esdebitamento ma la persona deve provare che non vi sia stato dolo nell’accumulo dei debiti, e se è più facile per le donne che arrivano da noi durante un percorso con i centri antiviolenza, perché hanno un’ampia documentazione di violenze da addurre, lo è meno per le altre, per cui non sempre si riesce ad arrivare al provvedimento del giudice».
Un altro elemento che pesa è la vergogna. «Spesso la vittima si sente in colpa per non essersi accorta di essere manipolata e di aver firmato una garanzia fideiussoria o aperto un prestito a suo nome senza che fosse per lei: anche questo costituisce un freno all’accesso alle procedure», rincara la Canditti mentre la Bettoni si sofferma sul peso economico. «In un caso aperto presso il nostro organismo – spiega – una signora ha partecipato, grazie al gestore, ad un bando regionale ed ha ottenuto un sostengono del 60% dei costi».
I dati
Sebbene non ci siano al momento dati bresciani relativi al fenomeno del sovraindebitamento di donne vittime di violenza, quelli nazionali ci vengono un po’ in aiuto. Secondo l'indagine Istat sulla violenza contro le donne, pubblicata nel novembre 2025, il 6,6% delle donne avrebbe subito violenza economica da partner attuali o precedenti, precisamente il 10,2% da un ex partner, l’1,1% dal partner attuale e l’1,3% da marito o convivente attuale.
Tra i comportamenti individuati come violenza economica, rientrano (ma non c’entrano con il sovraindebitamento) anche il fatto di impedire alla donna di lavorare (3.3% del campione), di usare il proprio denaro (2,7%), di conoscere il reddito familiare (2,5%) e interdire l’uso di conti correnti, carte di credito e bancomat.
Tra le situazioni che portano maggiormente le donne ad indebitarsi per effetto di violenza di genere risultano invece, secondo la guida di Movimento Difesa del Cittadino e Adiconsum, le fideiussioni (la donna firma come garante di prestiti o finanziamenti del marito, che successivamente non paga), i prestiti intestati alla moglie (il partner utilizza la sua posizione reddituale per ottenere finanziamenti), le imprese familiari (la donna viene coinvolta formalmente in attività economiche delle quali non conosce realmente la situazione finanziaria), i debiti nascosti (il marito contrae finanziamenti a nome della moglie senza informarla adeguatamente) e l’indebitamento dopo la separazione (la donna si ritrova a dover sostenere mutui, finanziamenti e spese familiari, magari senza ricevere il mantenimento).
Vale la pena di evidenziare che il Consiglio nazionale del Notariato ha riconosciuto esplicitamente che costringere una donna a prestare garanzie per debiti del compagno o del marito può essere una manifestazione di violenza economica.
Alcuni esempi
Uno dei casi di esdebitamento di una donna vittima di violenza di genere è quello riassunto dalla sentenza del Tribunale di Brescia del gennaio 2024 che ha concesso l’esdebitazione, cancellando oltre il 50% dei debiti rimasti insoddisfatti, ad una lavoratrice e madre bresciana che si era ritrovata con una situazione debitoria derivante dall’attività imprenditoriale del marito, prestando garanzie per la sua impresa, contraendo obbligazioni per sostenerne l’attività e mettendo a disposizione dei creditori un’automobile, somme mensili e una quota dell’immobile familiare.
Un altro esempio è quello della sentenza del Tribunale di Brescia (la 4353/2025) che riguarda una donna vittima di violenza fisica, psicologica, economica, verbale e sessuale. La vicenda presenta elementi particolarmente significativi: il marito l’aveva convinta a intestarsi formalmente un’impresa individuale che gestiva interamente lui e l’attività era stata cancellata dal Registro delle imprese nel 2019, lasciando passività rilevanti.
La donna aveva scoperto i debiti soltanto successivamente, attraverso le cartelle esattoriali, e il marito aveva lasciato la moglie con tre figli a carico e gravi difficoltà economiche. Il Centro antiviolenza di Darfo Boario Terme aveva documentato la situazione di violenza subita e il Tribunale ha pronunciato la separazione con addebito al marito, riconoscendo alla donna un assegno di mantenimento, oltre a disporre l’affidamento esclusivo dei figli. Pur non essendo una vera procedura di esdebitazione, è comunque una pronuncia giudiziaria particolarmente rilevante perché riconosce esplicitamente la violenza economica e il collegamento con l’indebitamento della donna.