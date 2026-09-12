Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaGDB+Brescia e Hinterland

Dal prefetto alla sindaca i numeri sui reati: «Stabili, se non in calo»

Incontro in prefettura sulla sicurezza: «Castelletti li conosce: è nel Comitato». Nei primi sei mesi del 2026 furti -2,15%, lesioni dolose da 192 a 149
Pierpaolo Prati

Pierpaolo Prati

Giornalista

Loading video...
Sicurezza a Brescia: la situazione

Sostanzialmente stabili rispetto allo stesso semestre dello scorso anno. Alcuni in calo: a partire dai furti, che hanno fatto segnare il -2,15%, per arrivare alle lesioni dolose, scese da 192 a 149. Sono i reati consumati nel territorio del Comune di Brescia nei primi sei mesi del 2026. A fornire il grafico del loro andamento è il prefetto. Richiesto dalla sindaca di una fotografia puntuale della delittuosità in città, voce per voce, Andrea Polichetti li ha raccolti e ieri mattina, attorno alle 9, ha accolto Laura Castelletti nel suo ufficio per consegnarglieli e per discutere delle strategie da mettere in atto.

I numeri

Al termine dell’incontro la prefettura ha rilasciato un comunicato stampa dal quale si ricava che a calare nei primi sei mesi di quest’anno sono stati anche i danneggiamenti (-5,45%) passati da 880 a 832; le truffe e le frodi informatiche, scese da 772 a 756 (- 2,07%); e che a crescere, in maniera particolarmente contenuta, sono state invece le rapine (perlopiù improprie) cresciute dello 0,85% (da 118 a 119 episodi) e i reati in materia di stupefacenti passati da 107 a 110 (+2,8%). A crescere in maniera più che sensibile invece è stato il numero degli autori di reato denunciati o arrestati: da 2146 registrati fino a giugno del 2025 a 2296 contati nei primi sei mesi di quest’anno. Sintomo – sembra significare la prefettura - che il contrasto alla criminalità, nel sostanziale equilibrio dei delitti consumati, si è fatto più efficace.

Insieme

Chiamato in causa proprio dalla sindaca, che gli ha chiesto i dati anche per rispondere a quanti in Loggia l’indomani della tentata rapina di martedì in via X Giornate, accusano la giunta di non essere in grado di governare fenomeni di criminalità cittadina, il prefetto Polichetti sembra voler ricordare a Castelletti, attraverso lo stesso comunicato, che per lei i dati aggiornati ci sono sempre.

«Nel corso dell’incontro, è stato sottolineato come all’interno del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto, del quale il Sindaco è componente, viene osservato e valutato costantemente – si legge – lo stato della sicurezza pubblica in città, partendo dall’analisi dell’andamento dei dati relativi ai delitti commessi sul territorio. In vista della strategia da mettere in campo per la prevenzione dei reati e per il susseguente controllo del territorio, l’analisi minuta delle singole categorie di reato – prosegue la nota – viene infatti svolta dal Comitato ordine pubblico frequentemente e, in particolare, quando la disamina appare utile a seguito di una modifica significativa del numero dei reati commessi. In tal caso, i componenti del Cposp partecipano alle riunioni ricevendo l’esposizione introduttiva dei fatti accaduti, anche mediante la conoscenza del dato statistico aggiornato sulla consistenza della singola categoria di reato a livello comunale e provinciale». Dell’incontro e dei dati la sindaca, richiesta di un suo intervento, ieri ha preferito non parlare.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
reatisicurezzaprefettosindacaBrescia

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Delitti Bresciani, il podcast del GdBDelitti Bresciani, il podcast del GdB

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali

ASCOLTA
Rivista BiesseRivista Biesse

Nel numero di settembre e ottobre, in primo piano, la demolizione delle mura venete della città.

SCOPRI DI PIÙ
Una data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdBUna data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdB

Dall’archivio storico, disponibile dal 27 aprile 1945 a oggi

SCOPRI DI PIÙ