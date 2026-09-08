Violenta rapina in centro a Brescia, in via X Giornate, dove un commerciante di 62 anni è stato aggredito – e anche morso a un braccio – da un uomo armato di un attrezzo ancora da identificare, probabilmente una tenaglia o una tronchese, usata per tentare di rubare la bici al commerciante. La vittima è il titolare di un negozio di pelletteria, che è stato trasportato in ospedale, a causa di una ferita alla testa. Gli agenti della Polizia hanno portato via l'aggressore, che è stato letteralmente accerchiato da altri commercianti e da un rider a pochi metri dal negozio. Sul caso indaga la Polizia.
Rapina in via X Giornate, commerciante aggredito e morso: fermato l’assalitore
L’aggressore è stato bloccato da altri esercenti e da un rider prima dell’arrivo della Polizia
Le auto della Polizia in via X Giornate - © www.giornaledibrescia.it
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