Sicurezza, a Brescia più controlli nei parchi per tutta l’estate

Più controlli nei parchi di Brescia, anche nelle ore serali, per tutta l’estate. È quanto deciso dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è riunito oggi in Prefettura. Un incontro dedicato in particolare all’analisi dei fenomeni più critici sotto il profilo dell’ordine in città, a cui hanno partecipato, oltre al prefetto Andrea Polichetti, la sindaca Laura Castelletti, l’assessore alla Sicurezza Valter Muchetti e i vertici provinciali delle Forze dell’ordine.
I controlli
Sotto la lente, come detto, la situazione dei parchi pubblici: il Comitato ha deciso «controlli straordinari» per l’intero periodo estivo di forze dell’ordine e Polizia locale, nelle aree verdi cittadine e in altre zone di Brescia «per la queli si è ritenuto di assicurare un ulteriore rafforzamento delle attività di prevenzione e presidio sul territorio», si legge nel comunicato della Prefettura.
Attività di controllo e prevenzione continueranno anche nei confronti di locali pubblici e luoghi di aggregazione che presentano criticità dal punto di vista dell’ordine e del degrado urbano o sono diffusi fenomeni di illegalità.
I dati sui reati
Per quanto riguarda, appunto, i reati a Brescia, secondo il Comitato i numeri in città «evidenziano un quadro complessivamente stabile»: se da un lato si è registrata una «lieve» diminuzione dei reati denunciati, «in linea» con l’andamento degli scorsi anni, sono aumentati i reati legati alla droga: un dato, spiega la Prefettura, «riconducibile all’intensificazione delle attività investigative e di controllo svolte dalle Forze dell’ordine nel contrasto all’attività di spaccio».
Il prefetto
Al termine della riunione, il prefetto Polichetti ha sottolineato come «il mantenimento di elevati livelli di sicurezza urbana richieda una costante azione di coordinamento tra istituzioni e una presenza sempre attenta e capillare sul territorio, in grado di rispondere alle esigenze della comunità locale».