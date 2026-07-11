Sicurezza, rafforzata la Questura: ad agosto 14 nuovi agenti di Polizia

Ad agosto arriveranno 14 nuovi agenti alla Questura di Brescia. Un rafforzamento che riguarda tutta Italia, ma che per una «provincia complessa come la nostra», per usare le parole dell’onorevole della Lega, Simona Bordonali, significa molto, anche perché quattro poliziotti saranno impegnati all’Ufficio immigrazione.
I nuovi agenti in tutta Italia
L’arrivo ad agosto dei nuovi agenti del 233° corso «rappresenta un’ulteriore dimostrazione dell’impegno del Governo e della Lega per rafforzare la sicurezza dei cittadini -spiega Bordonali –. Dopo anni in cui gli organici della Polizia di Stato sono stati progressivamente impoveriti dal blocco del turn over e dai pensionamenti non compensati, oggi la tendenza è finalmente cambiata. La sicurezza non si garantisce con gli slogan, ma investendo nelle donne e negli uomini in divisa»
Le nuove assegnazioni interesseranno Questure, Commissariati distaccati, Polizia stradale e Uffici immigrazione su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di rafforzare la presenza dello Stato dove ce n’è maggiore necessità. In totale si tratta di 2.124 agenti.
A Brescia
«Per quanto riguarda Brescia, il risultato è particolarmente significativo: alla Questura arriveranno 14 nuovi agenti, di cui 4 all’Ufficio Immigrazione. Si tratta di un incremento importante per una provincia complessa come la nostra, caratterizzata da un’elevata densità abitativa, da un forte tessuto produttivo e da una consistente pressione sul fronte dell’immigrazione».
I numeri del Governo Meloni
«Questi numeri confermano una precisa scelta politica. Dall’insediamento del Governo Meloni sono stati assunti complessivamente oltre 42.500 operatori delle Forze di polizia, con migliaia di nuovi ingressi nella Polizia di Stato, invertendo una tendenza che per troppo tempo aveva visto le uscite per pensionamento superare le nuove assunzioni – continua la deputata –. Solo nel gennaio 2026 sono entrati in servizio altri 3.500 nuovi poliziotti, mentre sono stati banditi concorsi per 4.617 allievi agenti nel 2025 e per 4.400 ulteriori allievi agenti nel 2026, a conferma di un piano strutturale di rafforzamento degli organici».