Sponsorizzato

Richiedei affida Instagram a due 25enni: +60% di vendite dai social

I titolari di Richiedei e Il Laccio, storici calzaturifici a Brescia, hanno puntato su Evoluzione Imprese: «Siamo la prova che la giovane ETM è vincente»

15 luglio 2026 4 ' di lettura

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia