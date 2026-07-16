Trovato con 3 etti e mezzo di droga: arrestato un 50enne

L’operazione è della Squadra mobile, che aveva organizzato un servizio di monitoraggio e di controllo nella sua abitazione

Simone Bracchi Giornalista 16 luglio 2026 1 ' di lettura

La merce trovata in casa dell'uomo Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti drogaarresto Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...