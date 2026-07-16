Trovato con 3 etti e mezzo di droga: arrestato un 50enne

La Squadra mobile ha arrestato un uomo di 50 anni trovato con 3 etti e mezzo di droga. I poliziotti, dopo aver ricevuto una segnalazione anonima, in merito all'attività di spaccio dell'uomo, residente in provincia di Brescia, hanno organizzato un servizio di monitoraggio e di controllo nella sua abitazione.
In una dependance attigua al suo appartamento, gli agenti hanno trovato 332 grammi di Hashish, parte dei quali ancora suddivisi in panetti di circa 1 etto, avvolti in materiale plastico; 15 grammi di marijuana; 2 bilancini di precisione; 1 apparecchio per il confezionamento «sottovuoto» della droga; materiale per il confezionamento ed il taglio degli stupefacenti.
In considerazione di quanto accaduto il questore Paolo Sartori, ha disposto nei confronti del 50enne – in conformità con quanto previsto dal Codice delle Leggi Antimafia – la misura di Prevenzione Personale dell’avviso orale di pubblica sicurezza finalizzata alla sorveglianza speciale.