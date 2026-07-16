Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿Cronaca

Trovato con 3 etti e mezzo di droga: arrestato un 50enne

L’operazione è della Squadra mobile, che aveva organizzato un servizio di monitoraggio e di controllo nella sua abitazione
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

La merce trovata in casa dell'uomo
La merce trovata in casa dell'uomo

La Squadra mobile ha arrestato un uomo di 50 anni trovato con 3 etti e mezzo di droga. I poliziotti, dopo aver ricevuto una segnalazione anonima, in merito all'attività di spaccio dell'uomo, residente in provincia di Brescia, hanno organizzato un servizio di monitoraggio e di controllo nella sua abitazione.

In una dependance attigua al suo appartamento, gli agenti hanno trovato 332 grammi di Hashish, parte dei quali ancora suddivisi in panetti di circa 1 etto, avvolti in materiale plastico; 15 grammi di marijuana; 2 bilancini di precisione; 1 apparecchio per il confezionamento «sottovuoto» della droga; materiale per il confezionamento ed il taglio degli stupefacenti.

In considerazione di quanto accaduto il questore Paolo Sartori, ha disposto nei confronti del 50enne – in conformità con quanto previsto dal Codice delle Leggi Antimafia – la misura di Prevenzione Personale dell’avviso orale di pubblica sicurezza finalizzata alla sorveglianza speciale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
drogaarresto
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...