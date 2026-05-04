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Dal Sebino al lago d’Idro: tra prevenzione e sicurezza

Un lavoro interforze sulle sponde del lago d’Iseo, in campo i volontari sub per salvaguardare l’incolumità dei passeggeri sull’Eridio
Veronica Massussi e Ubaldo Vallini
La Guardia di finanza sul lago d'Iseo: il nuovo presidio
La Guardia di finanza sul lago d'Iseo: il nuovo presidio

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