Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaGDB+Scuola

Scuola, il Bresciano capitale dei tecnici: i licei perdono la sfida

Fondazione Adapt mette in luce il primato della nostra provincia, condiviso con quella di Sondrio
Elisa Rossi

Elisa Rossi

Giornalista

Nel Bresciano i licei si fermano al 36,4%, i tecnici scelti dal 42% © www.giornaledibrescia.it
Nel Bresciano i licei si fermano al 36,4%, i tecnici scelti dal 42% © www.giornaledibrescia.it

«Brescia è la provincia più "tecnica" d’Italia»: questo quanto emerge dalla ricerca di Fondazione Adapt «Orientare i talenti. Dalla filiera formativa all’orientamento esperienziale» presentata durante OrientaTalenti 2026 che si sta svolgendo al Milano innovation district, tre giorni dedicati all’analisi delle trasformazioni demografiche, del mercato del lavoro e le nuove sfide dell’orientamento.

I numeri

Il Bresciano è l’unica provincia, con Sondrio, nella quale gli istituti tecnici superano i licei: i primi vengono scelti dal 42% degli alunni, i secondi da solo il 36,4%, la percentuale più bassa della Lombardia. A questo si deve aggiungere il 21,6% dei professionali, solo Sondrio supera la nostra provincia (23,1%).

La vicina Bergamo ha una situazione nettamente diversa con il 44,1% dei giovani iscritti ad un liceo, il 38,7% a un tecnico e il 17,1% ad un professionale. Il record regionale per iscrizione ai licei lo detiene Milano (53%) seguita da Monza e Brianza (51,9%) e Como (50,7%). La media regionale quindi vede il 49,6% di alunni iscritti al liceo, il 36,4% ad un tecnico e il 14% ad un professionale; in Italia il 56% frequenta un liceo, il 31,3% un tecnico e il 12,7% un professionale.

Il laboratorio di un liceo bresciano
Il laboratorio di un liceo bresciano

Per quanto riguarda i Neet, giovani che non studiano e non lavorano, la nostra provincia ha una delle percentuali più basse della regione (8,5%), dietro Lecco (7,2%), Monza e Brianza (7,6%), e Bergamo (8,4%).

I laureati tra i 25 e i 39 anni nel 2024 nel Bresciano erano il 24,5% contro i 25,1% di Bergamo e una media lombarda del 34,4% e nazionale del 30,9%.L competenze acquisite alla fine delle superiori, misurate attraverso le prove Invalsi, sono al 63,4%, in calo di 15,5 punti rispetto al 2018/’19. E tutte le province Lombarde sono in picchiata a doppia cifra. Peggio del Bresciano (a pari merito con Lecco) fanno Lodi (-17,4%) e Mantova (15,9%) mentre Bergamo si ferma al 15,2%; quella che ha perso meno competenze è Cremona (-12,3%).

La tendenza

Tra i principali dati dello studio Adapt si evidenzia che tra il 2026 e il 2050 in Lombardia lo scarto tra le persone in uscita e quelle in ingresso nel mondo del lavoro raggiungerà 915.000 unità. Entro il 2035, inoltre, gli iscritti alle scuole superiori diminuiranno del 24% con una contrazione particolarmente significativa negli istituti tecnici (-35%) e professionali (-32%). Guardando al 2050, il calo complessivo potrebbe raggiungere il 40% nello scenario più sfavorevole considerato.

Parallelamente, le imprese italiane esprimono una crescente domanda di competenze: tra il 2025 e il 2029 il fabbisogno stimato del sistema produttivo lombardo è di circa 673.000 lavoratori, il 46,4% dei quali con formazione secondaria tecnico-professionale. Già nel 2025 il 48,1% delle assunzioni programmate risulta di difficile reperimento.

Un quadro da inserire all’interno del vissuto dei giovani: secondo l’indagine Censis «Senso della scuola» il 46,1% degli intervistati si sente spesso disorientato davanti a un futuro incerto e precario, mentre il 60,3% ritiene spesso che la vita vera sia fuori dalle mura scolastiche.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Commenti

Argomenti
liceiistituti tecniciiscrizioni scolasticheBrescia

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
SponsorizzatoScegliere la cooperazione sociale per costruire il proprio futuroScegliere la cooperazione sociale per costruire il proprio futuro

Dalle competenze alle opportunità di crescita, dalla partecipazione all'impatto sociale: Rete CAUTO racconta un modo di fare impresa poco conosciuto dalle nuove generazioni

SponsorizzatoOgni mattina il tuo quotidiano ti aspetta in edicolaOgni mattina il tuo quotidiano ti aspetta in edicola

Un anno di informazione presso la tua edicola di fiducia

GdB Robotica - Dentro la trasformazione dell’industria brescianaGdB Robotica - Dentro la trasformazione dell’industria bresciana

L'approfondimento settimanale sulle tecnologie che stanno trasformando le imprese

SCOPRI DI PIÙ