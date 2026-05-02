Poco più del 3 per cento di iscritti: chi ha paura del Liceo classico?

Chi ha paura del Classico? La domanda è lecita, a giudicare dalla scarsa percentuale di studenti che scelgono questo tipo di liceo. Eppure, ogni volta che se ne parla, schiere di ex alunni sono pronte a fare da testimonial alla «loro» scuola. Di più: a dichiararle amore eterno («Odi et amo...»).
I numeri
Ma partiamo dai dati. Secondo l’Ufficio scolastico regionale, le nuove iscrizioni al Liceo classico per il prossimo anno scolastico sono il 3,19% del totale. Una percentuale che conferma il calo a livello lombardo (quest’anno i «primini» erano il 3,22%, nel precedente il 3,39%) e pone la nostra regione sotto la media nazionale del 5,20%.