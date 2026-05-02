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Poco più del 3 per cento di iscritti: chi ha paura del Liceo classico?

Numeri e testimonianze bresciani a margine dei dati regionali sulle scelte degli studenti di terza media per il prossimo anno scolastico
Francesca Sandrini

Francesca Sandrini

Vicecaposervizio

Lingue antiche ma non solo nel percorso del Liceo classico
Lingue antiche ma non solo nel percorso del Liceo classico

Chi ha paura del Classico? La domanda è lecita, a giudicare dalla scarsa percentuale di studenti che scelgono questo tipo di liceo. Eppure, ogni volta che se ne parla, schiere di ex alunni sono pronte a fare da testimonial alla «loro» scuola. Di più: a dichiararle amore eterno («Odi et amo...»).

I numeri

Ma partiamo dai dati. Secondo l’Ufficio scolastico regionale, le nuove iscrizioni al Liceo classico per il prossimo anno scolastico sono il 3,19% del totale. Una percentuale che conferma il calo a livello lombardo (quest’anno i «primini» erano il 3,22%, nel precedente il 3,39%) e pone la nostra regione sotto la media nazionale del 5,20%.

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