Sares Green, ora l’opposizione vuole un Consiglio comunale ordinario

La vicenda Sares Green torna ad alimentare le tensioni politiche a Sarezzo. Questa volta al centro della polemica non c’è direttamente l’impianto di trattamento rifiuti previsto a Ponte Zanano, ma la decisione dell’Amministrazione comunale di non convocare un Consiglio aperto alla cittadinanza per discuterne. Un rifiuto che il gruppo di minoranza «Popolari e Democratici per il bene comune» considera un’occasione persa per informare i residenti su una questione particolarmente sentita.
La richiesta
La richiesta, presentata l’11 settembre scorso, è stata respinta il 17 settembre dall’Amministrazione guidata dalla sindaca Valentina Pedrali. A motivare il diniego c’è il richiamo all’articolo 42 del decreto legislativo 267/2000: secondo il Comune, al momento non vi sarebbero atti fondamentali di competenza del Consiglio da assumere sulla vicenda.
La questione è approdata anche in aula durante la seduta del 28 settembre, quando il consigliere Giacomo Camelotti ha chiesto chiarimenti sulla mancata convocazione. Al centro della richiesta c’erano in particolare l’impianto autorizzato dalla Regione alla società Sares Green srl, le possibili ricadute sul territorio e le iniziative che il Comune intende intraprendere a tutela della cittadinanza.
Per la minoranza il rifiuto rappresenta «un’occasione persa per informare e coinvolgere la cittadinanza su un tema di rilevante interesse pubblico». Il gruppo ricorda inoltre che il regolamento comunale consente di convocare sedute aperte per questioni di particolare interesse collettivo. Richiama infine la mobilitazione che ha accompagnato il progetto, con migliaia di firme raccolte e contributi economici versati dai cittadini a sostegno del ricorso amministrativo.
Secondo i consiglieri questa partecipazione avrebbe giustificato un approfondimento pubblico sugli sviluppi del procedimento e sulle iniziative dell’Amministrazione comunale. Dopo il diniego, la minoranza ha quindi chiesto la convocazione di un Consiglio comunale ordinario dedicato all’impianto.