Salvini a Brescia: «La fermata della Tav sul Garda è fondamentale»

Bagno di folla e di selfie per il vicepremier e ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini , arrivato di prima mattina a Lonato del Garda per la chiusura della campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative bresciane di questo fine settimana . Tra strette di mano e foto con sostenitori e curiosi al mercato cittadino, il leader della Lega ha affrontato anche due dei temi più caldi per il territorio: la fermata dell’Alta Velocità sul Garda e il nodo dei pedaggi della Corda Molle .

Sul progetto della futura fermata Tav sul Garda bresciano, Salvini ha confermato che il Ministero e Ferrovie dello Stato stanno lavorando da mesi a uno studio tecnico per individuare la soluzione migliore .

Matteo Salvini tra la folla - © www.giornaledibrescia.it

«Sul Garda ci sono 28 milioni di presenze all’anno – ha spiegato –. Una fermata dell’alta velocità porterebbe turismo di qualità, posti di lavoro e migliorerebbe la qualità della vita anche per studenti, lavoratori e pendolari». Il ministro ha ribadito di voler lasciare ai tecnici la scelta definitiva sull’ubicazione, dopo le polemiche e le diverse candidature emerse sul territorio, ma ha definito la fermata «fondamentale» per lo sviluppo dell’area gardesana.

Rispondendo alle domande dei giornalisti, Salvini ha anche confermato che l’ipotesi di una fermata a Desenzano «potrebbe assolutamente avere un senso» e che l’opera sarebbe finanziata con fondi pubblici, come il resto della linea Alta Velocità Brescia-Verona-Padova. Il ministro ha inoltre lasciato intendere che l’intercambio con la linea storica resta tra le possibilità allo studio dei tecnici.

Il vicepremier è arrivato in città di prima mattina - © www.giornaledibrescia.it

Corda Molle

Altro tema affrontato quello della Corda Molle e delle agevolazioni per i pendolari. Salvini ha ricordato che il Governo ha già stanziato le risorse consentite dalle normative europee per alleggerire il peso dei pedaggi ai residenti dei comuni coinvolti.

«È l’unico caso in Italia in cui c’è un intervento diretto del Governo per esentare dal pagamento del pedaggio i residenti di decine di comuni» ha sottolineato, spiegando però che oltre una certa soglia Roma non può intervenire ulteriormente. Apertura invece a eventuali contributi aggiuntivi da parte di Provincia e Comuni.