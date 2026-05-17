Stazione Tav sul Garda, arriva il sostegno del sindaco di Desenzano

Dopo l’intervento del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini sulla stazione Tav del Garda, arriva anche la presa di posizione ufficiale del sindaco di Desenzano Guido Malinverno. Il primo cittadino di Desenzano interviene infatti dopo l’annuncio del Mit, che venerdì ha reso noto come Salvini abbia chiesto a Ferrovie dello Stato un approfondimento su fattibilità, costi e benefici della nuova fermata prevista nel Basso Garda.

«È con piacere che apprendo la notizia dell’impegno concreto annunciato dal ministro Salvini – osserva Malinverno –. Il tema è molto sentito e rappresenta una grande opportunità per il sistema dei trasporti del nostro territorio».