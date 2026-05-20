Con Imago, nel Food&Beverage la qualità si misura in tempo reale

Nel settore Food&Beverage il controllo qualità non è più soltanto una fase del processo produttivo: è un elemento strategico che incide su efficienza, reputazione e competitività. In questo scenario complesso si inserisce LoonLevel , il nuovo sistema di visione industriale sviluppato da Imago per il controllo in tempo reale delle bottiglie direttamente sulla linea produttiva.

Il nome richiama «Loon», l’uccello acquatico noto per la sua straordinaria capacità visiva, ed è una metafora efficace per le numerose performance tecnologiche che questo nuovo sistema avanzato è in grado di offrire: monitorare ogni dettaglio con accuratezza assoluta. Il sistema combina Intelligenza Artificiale e Computer Vision per effettuare controlli automatici ad alta velocità, individuando in tempo reale difetti, anomalie e non conformità con un livello di precisione elevatissimo.

Ideato per settori in cui accuratezza e affidabilità sono fondamentali - beverage, wine, dairy e molti altri - il sistema esegue simultaneamente molteplici verifiche: controllo del livello del liquido, corretto posizionamento del tappo, integrità delle etichette, verifica dei barcode, lotti e date di scadenza. A queste funzionalità si aggiungono analisi più evolute, come il rilevamento di corpi estranei, la verifica della torbidità e l’identificazione di micro-difetti infinitesimali.

L’aspetto più innovativo, tuttavia, è la capacità del sistema di apprendere e affinare progressivamente le proprie prestazioni. Attraverso modelli di Machine Learning, LoonLevel distingue con crescente accuratezza le reali anomalie dalle normali variazioni estetiche del prodotto, riducendo sensibilmente i falsi scarti e migliorando l’efficienza complessiva della produzione.

La sua tecnologia dialoga e si integra perfettamente con l’ecosistema produttivo aziendale. Il supporto a protocolli come OPC-UA, Modbus e REST API consente l’integrazione con MES, SCADA e sistemi di tracciabilità già presenti in stabilimento, trasformando il controllo della qualità in una fonte continua di dati e insight operativi. Dashboard dedicate e report in tempo reale permettono di monitorare performance, criticità e andamento della linea in ottica Industria 4.0.

Un’implementazione che riflette la filosofia del sistema e della vocazione custom di Imago: essere avanzato ma immediatamente operativo. L’installazione può infatti essere completata in uno o due giorni lavorativi senza interrompere la produzione, mentre l’assistenza remota consente aggiornamenti e interventi rapidi direttamente sul sistema.

Con LoonLevel, Imago propone una nuova idea di controllo della qualità: non più una semplice verifica finale, ma un processo intelligente, predittivo e integrato. Una soluzione che unisce velocità, affidabilità e Intelligenza Artificiale per rispondere alle esigenze di un’industria sempre più automatizzata e orientata alla precisione.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.loonlevel.com