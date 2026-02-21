Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca

Tutte le volte che Salvini ha detto: «La Corda Molle resta gratis»

Salvatore Montillo
Le prime rassicurazioni risalgono a primavera del 2024, quando il ministro venne in visita a Lumezzane. Tra question time e lettere di sindaci e cittadini, ecco la ricostruzione delle contraddizioni sul raccordo autostradale
Loading video...
Tutte le volte che Salvini ha detto che la Corda Molle sarebbe stata gratis
AA

Lo ha promesso a più riprese e in più occasioni: la Corda Molle non sarebbe diventata a pagamento. Ma alla fine il pedaggio è arrivato.

Le prime rassicurazioni del ministro alle Infrastrutture, Matteo Salvini, risalgono alla primavera del 2024 quando, in visita a Lumezzane per le elezioni amministrative, assicurava che per introdurre un pedaggio sarebbe servito un nuovo atto formale tra ministeri, atto che – assicurava – non esiste. I portali installati lungo il raccordo, poi, sarebbero serviti soltanto al monitoraggio del traffico.

Con il passare dei mesi, mentre sul piano tecnico i collaudi proseguivano con il sistema free flow, il quadro cambia. Salvini è tornato nel Bresciano più volte e più volte ha smentito la possibilità di introdurre il pedaggio sulla strada: abbiamo raccolto le sue dichiarazioni nel video in cover a questo articolo (montaggio Massimo Grandi per la trasmissione «Messi a fuoco» su Teletutto).

Cosa è cambiato

Un tratto della Corda Molle - Foto Neg/Gabriele Strada © www.giornaledibrescia.it
Un tratto della Corda Molle - Foto Neg/Gabriele Strada © www.giornaledibrescia.it

All’inizio del 2025 non si parla più di esclusione assoluta, ma di possibili agevolazioni per i residenti.

L’ipotesi del pedaggio prende corpo e i sindaci contestano quello che leggono come un’inversione di rotta rispetto alle rassicurazioni iniziali. A febbraio 2026 arriva l’ufficialità: dal 1° marzo la Corda Molle sarà a pagamento, con esenzioni temporanee per i residenti dei comuni interessati e sconti per Brescia.

Nei fatti, la gratuità promessa lascia spazio a una soluzione intermedia: tutela parziale per alcuni, pedaggio pieno per tutti gli altri utenti. E così monta la rabbia degli esclusi, con almeno 16 comuni pronti a fare ricorso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Corda MolleMatteo SalvinipedaggiogratisBrescia
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario