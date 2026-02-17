Pedaggio in Corda Molle: come pagare e come chiedere l’esenzione

Dunque, pedaggio al via dal 1° marzo. Ma come funzionerà? Sul raccordo autostradale Ospitaletto-Montichiari (Corda Molle) sarà attivo il sistema di pedaggiamento Free Flow che consente la riscossione del pedaggio dei veicoli in transito senza soste né rallentamenti alle barriere. Il tratto interessato comprenderà dieci portali posizionati tra Ospitaletto (inizio tratta) e Castenedolo (fine tratta). Il sistema rileverà automaticamente il transito dei veicoli sotto i portali e calcolerà il pedaggio in base al percorso effettivamente effettuato. Percorrere con un’autovettura l’intera tratta – fa sapere la società – avrà un costo indicativo per i non residenti di circa 3,4 euro, mentre la percorrenza media stimata, pari a circa 9 chilometri, comporterà una spesa di circa 1 euro.

Le agevolazioni

Per usufruire delle agevolazioni occorre anzitutto certificare la propria residenza attraverso l’apposita piattaforma online sul sito www.autoviapadana.it. Operazione non semplicissima, come segnalato da diversi cittadini. Per venire loro incontro Autovia Padana ha attivato un Info Point a Brescia Sud e si è attivata per risolvere le criticità. Oltre alla registrazione, per ottenere l’agevolazione tariffaria occorre essere titolari di un contratto di telepedaggio con uno dei gestori aderenti all’iniziativa (DKV, Telepass, UnipolMove) oppure attivare un Conto Targa tramite la medesima piattaforma, associando le targhe dei veicoli di cui si è proprietari o autorizzati all’utilizzo secondo le norme e condizioni consultabili a questa pagina.

Le modalità

Una volta certificato il proprio titolo, si potrà pagare secondo una delle modalità previste. Si potrà attivare l’app «FreeFlow A21», che sarà disponibile nei prossimi giorni su tutti gli store e consentirà transazioni immediate con carta di credito (Visa, Mastercard), Bancomat Pay o Satispay. Oppure si potrà pagare con il telepedaggio: i veicoli dotati di dispositivo verranno riconosciuti automaticamente e l’importo sarà addebitato secondo gli accordi con il proprio gestore. C’è poi l’opzione Conto Targa: per l’attivazione serve registrarsi sulla piattaforma dedicata, accessibile dal sito di Autovia Padana. Una volta inseriti i dati dell’utente e del veicolo, si potrà collegare un metodo di pagamento a scelta tra carta di credito (Visa, Mastercard), conto corrente o Satispay. In questo modo, il pedaggio verrà addebitato in modo automatico e continuo.

Per gli utenti sprovvisti di telepedaggio o dell’iscrizione al servizio Conto Targa, il pagamento potrà essere regolarizzato entro 15 giorni dal passaggio attraverso la app «FreeFlow A21» o tramite la piattaforma dedicata, utilizzando carta di credito (Visa e Mastercard), Bancomat Pay, MyBank o Satispay. In alternativa, sarà possibile pagare anche in contanti presso l’Info Point situato al casello di Brescia Sud (senza agevolazioni tariffarie).