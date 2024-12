In Corda Molle i cartelli dei pedaggi

Installati e ancora sbarrati i pannelli che indicano il pagamento. I sindaci: «Accordi erano altri»

2 ' di lettura

Salvini nega, ma il pedaggio si avvicina. Il cartello installato - © www.giornaledibrescia.it

I cartelli stradali sono ancora barrati con una fascia rossa, segno che quanto scritto non va rispettato o meglio, non è ancora in vigore. Per adesso. Quella fascia, infatti, potrebbe sparire nel giro di qualche settimana, forse già dal primo gennaio, e quanto riportato diventare una cruda realtà per i pendolari della Corda Molle: «Autostrada a pedaggio senza barriere. Sistema di esazione free flow, pagamento entro 15 giorni». Corda Molle, sul pedaggio resta lo scontro ma ora spunta lo sconto E