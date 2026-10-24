Rissa tra maranza e passeggeri sul Parma-Brescia: usato spray urticante

La lite è scoppiata a bordo del treno diretto a Brescia. Il convoglio si è fermato a Visano, dove i ragazzi sono fuggiti: li cercano i carabinieri

Paolo Bertoli Giornalista 24 ottobre 2026 1 ' di lettura

I soccorritori in stazione a Visano © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti spray al peperoncinostazionetrenoVisano Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...