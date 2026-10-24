Rissa tra maranza e passeggeri sul Parma-Brescia: usato spray urticante

Una lite in un vagone del treno Parma Brescia è degenerata in una rissa tra un gruppo di maranza, diretti nella nostra città e gli altri passeggeri. I carabinieri stanno cercando di ricostruire l esatta dinamica del confronto. Pare che i ragazzini abbiano avuto a che dire con degli adulti, che la situazione si sia fatta tesa e che sia stata usata una bomboletta di spray urticante.
Il capotreno ha fermato il convoglio nella prima stazione utile, quella di Visano, e appena le porte si sono aperte i ragazzini sono fuggiti. Le pattuglie dei carabinieri li stanno attivamente cercando in zona. I passeggeri sono stati visitati e medicati dal personale di soccorso sanitario