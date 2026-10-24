Manifestazioni a Brescia: città presidiata dalle forze dell’ordine

A Brescia come a Milano i negozi del marchio di gioielli DoDo in corso Palestro stanno applicando pannelli protettivi in legno o compensato alle proprie vetrine in vista delle manifestazioni di protesta annunciate per il pomeriggio di oggi.
È una precauzione tangibile del clima che si respira in città dopo le violenze dello scorso sabato in piazza Paolo VI.
Quella di oggi si preannuncia infatti particolarmente calda sotto il profilo della sicurezza e l’ordine pubblico.
Tre gli eventi che saranno sorvegliati speciali: a partire dalle 14.30 è in programma la «Marcia per l’accoglienza e la cittadinanza» promossa da 40 realtà del terzo settore; all’angolo tra via Camozzi e via Volturno, nei pressi dello stabile dove è prevista la realizzazione di una moschea sarà vigilato con grande attenzione il presidio organizzato da Brescia ai Bresciani; infine alle 17.30 si gioca al Rigamonti Brescia-Cittadella: in caso di sconfitta, e di allontanamento dalla vetta della classifica, il rischio di contestazioni che possono sfociare in episodi violenti è ritenuto molto alto.
Pericolo infiltrazioni
Già dalle prime ore del mattino però è notevole la concentrazione di forze dell’ordine nella zona della stazione ferroviaria e della stazione degli autobus a Brescia. Il timore, infatti, è soprattutto per possibili infiltrazioni da parte di persone o gruppi organizzati in arrivo da fuori città. Da giorni la Digos sta monitorando gli ambienti anarchici, ma anche i social e i gruppi di ragazzini che sono stati protagonisti dei disordini della scorsa settimana.
Massima allerta anche alla luce delle dichiarazioni lanciate dal neonato Movimento 17 ottobre, che sui social è tornato a farsi sentire – ma a Brescia non sono programma loro manifestazioni –, cambiando completamente programmi e annunciando che comunicherà le reali piazze delle sue mobilitazioni all'ultimo minuto. Un'incertezza che complica ancora di più il lavoro di chi deve predisporre i servizi di ordine pubblico e di chi è chiamato a prevenire possibili disordini.