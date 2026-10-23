Chi sono davvero i maranza e qual è la situazione a Brescia

Negli anni ‘80 erano i «tamarri», oggi sono diventati i teppisti delle periferie che devastano i centri. È corretto racchiuderli in un’unica categoria? Ne abbiamo parlato con Gabriel Seroussi, che ha dedicato un libro al fenomeno, e Mariam Ghassan, volontaria di Brescia