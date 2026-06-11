Nuova vita per il Loa: domenica s’inaugura il nuovo rifugio a Berzo Demo

Domenica 14 giugno segna una data attesa da anni per Berzo Demo e per tutta la Valsaviore: in località Loa, a quota 1.200 metri, sarà inaugurato il nuovo rifugio Loa «Ai caduti di tutte le guerre», ricostruito dopo l’incendio che nel gennaio 2020 aveva distrutto l’intera struttura. La riapertura chiude una vicenda lunga, passata attraverso progettazioni, modifiche, autorizzazioni e lavori. Il risultato è un edificio completamente rinnovato, che torna a essere punto d’appoggio per escursionisti, famiglie e frequentatori della montagna.
Bar, cucina e camere: ecco com’è
Il Comune, proprietario dell’immobile, ha affidato la conduzione, dopo una procedura pubblica con base d’asta di 8mila euro, a due giovani del paese: Diego Ramponi e Ilaria Regazzoli, che sono già partiti con grande entusiasmo. Il nuovo Loa è rinato grazie a un investimento di circa un milione e mezzo di euro da parte dell’Amministrazione e della Comunità montana. La ricostruzione ha previsto l’impiego di soluzioni in legno, attenzione all’efficienza degli impianti e un’impostazione pensata per il contesto alpino, recuperando anche parte dei materiali della precedente struttura.
L’edificio è stato organizzato su due livelli: al piano terra si trovano bar, cucina e sala ristorante, con un centinaio di posti interni e spazi esterni per la bella stagione, mentre al piano superiore sono state ricavate cinque camere con servizi per una capienza di circa 15 ospiti. Il rifugio è stato inoltre reso più accessibile, con l’eliminazione delle barriere all’ingresso e un montascale per raggiungere il piano superiore. Previsto anche un bivacco invernale, utilizzabile fuori dal periodo ordinario d’apertura.
Il programma della riapertura
La giornata inaugurale si aprirà alle 10 con gli interventi delle autorità, alle 10.30 la Messa e alle 11 l’aperitivo. A seguire il pranzo e, nel pomeriggio, sarà offerto un buffet con possibilità di degustazione di birra e vino e, infine, alle 19 spazio alla cena (per informazioni e prenotazioni si può chiamare Ilaria al 346.3254284 o Diego al 346.5970985). Il rifugio è raggiungibile senza permesso, lungo una strada asfaltata e dispone di ampi spazi naturali adatti anche a famiglie e bambini.
«È un momento positivo per la comunità - dichiara il sindaco Gian Battista Bernardi -, una ripartenza che tutti aspettavano. I nuovi gestori sono motivati e hanno già tante idee, siamo certi che sapranno trasformare il nuovo Loa un punto di riferimento per tutti».