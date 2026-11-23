Regione Lombardia ancora al fianco della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani. Questa volta il sostegno del Pirellone arriva per sanare le ferite inferte dalla tempesta del 17 luglio scorso, che nella cittadella di Gabriele d’Annunzio aveva seminato dissesti e devastazione, provocando danni per oltre 5 milioni di euro. «Alla Festa d’autunno del Vittoriale – afferma l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso – ci eravamo impegnati a sostenere la Fondazione dopo i danni del maltempo».
I fondi
La promessa diventa un impegno concreto con la delibera regionale che approva lo schema di convenzione con il Vittoriale per il primo lotto di lavori, relativo al restauro dei giardini privati e delle facciate di Villa Mirabella. Il contributo regionale ammonta a 400 mila euro.
«Vogliamo proteggere un patrimonio che appartiene alla storia del Paese e riaprire al pubblico, in sicurezza, i percorsi danneggiati – aggiunge Caruso –. In questi mesi il presidente Guerri e tutto il personale del Vittoriale hanno affrontato l’emergenza e, anche nei giorni più difficili, hanno continuato ad accogliere il pubblico e a prendersi cura del complesso. Con questo intervento la Regione sostiene il lavoro portato avanti fin dal primo giorno».
Il progetto
Il maltempo aveva provocato la caduta di alberi di alto fusto (un cipresso aveva spezzato l’albero maestro della nave Puglia) e provocato dissesti che avevano limitato l’accesso ad alcune aree dei giardini. Dopo i primi interventi urgenti, il progetto prevede il consolidamento dei terreni presso il Laghetto delle Danze e il Roseto. Il restauro riguarderà anche le facciate di Villa Mirabella e diversi elementi storici dei giardini, tra cui murature e pavimentazioni. Sono previsti interventi anche nel Frutteto e nella Limonaia. L’adeguamento tecnologico della Prioria rientra invece in un secondo lotto, in fase di progettazione.
«Nei giardini – osserva Caruso – si vede come d’Annunzio e l’architetto Gian Carlo Maroni abbiano legato gli edifici del Vittoriale al paesaggio del Garda. Ora puntiamo a conservare quella parte del complesso, permettendo al pubblico di apprezzarla durante la visita». Il costo del primo lotto è stimato in 978.174 euro. Dei 400mila euro stanziati da Regione Lombardia, 100mila sono previsti per il 2026 e 300mila per il 2027. La prima quota sarà erogata alla firma della convenzione, la seconda nel 2027, in base all'avanzamento dei lavori oppure a saldo.