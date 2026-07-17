MILANO, 17 LUG - Il maltempo che nelle scorse ore ha colpito l'Alto Garda ha sradicato un cipresso che si è abbattuto sulla Nave Puglia, spezzandone l'albero maestro, sulla collina del Vittoriale. Lo rende noto il presidente della Fondazione il Vittoriale degli Italiani, Giordano Bruno Guerri, che si è già attivato ed è in contatto con la Marina Militare e con i tecnici competenti per procedere alle verifiche e programmare gli interventi sul patrimonio storico e monumentale. L'obiettivo è il veloce ripristino della Nave Puglia. Il personale tecnico e le squadre di manutenzione del Vittoriale sono al lavoro per la rimozione degli alberi caduti, il ripristino e la progressiva messa in sicurezza delle aree coinvolte. Il maltempo ha provocato la caduta di numerosi cipressi. Per questo motivo sono state interdette alcune aree del Vittoriale, che resta aperto con biglietto di ingresso a prezzo ridotto. Danni si registrano, in particolare, nell'area del Laghetto delle Danze e alle Vallette, con frane e alcuni alberi caduti che rendono al momento inagibili sentieri e percorsi pedonali. Si è resa necessaria anche la temporanea chiusura di Villa Mirabella.
Tempesta sul Vittoriale, spezzato l'albero maestro di Nave Puglia
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