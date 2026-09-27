Vittoriale, dalla Regione 400mila euro per il recupero dopo la tempesta

Regione Lombardia stanzia 400mila euro per la conservazione del Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera, colpito dai gravi danni provocati dalla tempesta di luglio. Il contributo servirà a sostenere alcuni interventi sul complesso e sarà distribuito tra il 2026 e il 2027. L’annuncio è arrivato dall’assessora regionale alla Cultura Francesca Caruso, in occasione della Festa d’autunno del Vittoriale. «Regione Lombardia investirà 400mila euro nella conservazione del Vittoriale degli Italiani», ha dichiarato.
Gli interventi finanziati
Le risorse saranno destinate in particolare al restauro dei Giardini privati e delle facciate di Villa Mirabella, oltre che all’adeguamento tecnologico della Prioria, l’edificio principale del complesso realizzato da Gabriele d’Annunzio. Il finanziamento sarà erogato in due tranche: 100mila euro nel 2026 e 300mila euro nel 2027. L’intervento regionale arriva dopo i danni provocati dalla forte tempesta che ha interessato il Vittoriale lo scorso luglio, rendendo necessari lavori di recupero e ripristino all’interno del complesso di Gardone Riviera.
«Risorse e interventi concreti»
«Dopo i gravi danni provocati dalla tempesta di luglio – ha detto Caruso – le istituzioni devono sostenere il lavoro di recupero con risorse e interventi concreti». L’assessora ha quindi sottolineato il valore del complesso gardesano e la necessità di intervenire per garantirne la conservazione: «Regione Lombardia assume questo impegno per proteggere un patrimonio che appartiene alla storia del Paese».
Caruso ha rivolto un ringraziamento al presidente del Vittoriale, Giordano Bruno Guerri, e al personale della Fondazione per la gestione dell'emergenza. «Ringrazio il presidente Giordano Bruno Guerri e tutto il personale del Vittoriale per aver affrontato l’emergenza continuando ad accogliere i visitatori e a lavorare alla conservazione del complesso», ha detto l’assessora.