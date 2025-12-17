Quanti sono e dove sono i presepi viventi nel Bresciano

Alberi di natale, luci, decorazioni, pastori, asinelli e Re Magi. A Natale le celebrazioni religiose sono tante e differenti. E tra queste ci sono proprio i presepi viventi che ricordano la nascita di Gesù. Abbiamo fatto il punto su quante e dove si trovano le rappresentazioni nel Bresciano. Se avete segnalazioni, scriveteci a gdbweb@giornaledibrescia.it o via WhatsApp al numero +39 389.5424471.

In città e nell’hinterland

A Nuvolera la magia del Natale è celebrata con il presepe vivente da 35 anni. Dopo alcune difficoltà e voci secondo cui non si sarebbe fatto, il presepe è ritornato grazie alla passione e alla volontà di un gruppo di volontari. La prima rappresentazione è a Natale, dalle 15 alle 18, poi il giorno dopo e tutte le festività fino all’11 gennaio.

Nella bassa bresciana

Nel centro parrocchiale Paolo VI di Gambara, in via Bazzoni 10, il presepe vivente si svolge il 24 dicembre alle 16, il 26 alle 17 e il 6 gennaio alle 17. A Remedello Sotto invece la prima rappresentazione è il 24 a mezzanotte, nell’oratorio in piazza Feltrinelli. Si replica il 26 e il 28 dalle 15.30 alle 18.30, mentre il 6 gennaio dalle 16 alle 18.30.

Gli Amici della Chiesetta di Barbariga propongono il presepe vivente in diverse declinazioni: venerdì 26 la rappresentazione si svolge con i «pastori musici», mentre domenica 28 è insieme ai «cantur di Verolavecchia». A gennaio 2026 altri due appuntamenti: domenica 4 presepe con il coro natalizio e martedì 6 con «gli zampognari della Valtrompia». Sempre il 6 alle 18 c’è la processione con i re Magi, a seguire la Santa messa nella parrocchia.

Nei quattro giorni, dalle 15 alle 18, è possibile visitare all’oratorio il percorso storico che porta alla Natività in rudere, dove si possono osservare le diverse capanne in legno. Per i più piccoli invece sono previsti laboratori didattici. L’ingresso è libero, per maggiori informazioni contattare il numero 320.023203.

In Valsabbia

Il 21 dicembre ad Agnosine doppio appuntamento con i mercatini di Natale e il presepe vivente. Il sagrato della chiesa ospita inoltre musica dal vivo, stand gastronomici con vin brulé, tè caldo e panettone, e attività per i più piccoli.

Sebino e Franciacorta

A Ome il presepe vivente è organizzato dal Gruppo Alpini. Le date da segnarsi sono il 26 dicembre e il 6 gennaio in cui è prevista la partenza del corteo alle 14 da piazza Aldo Moro, con arrivo al colle San Michele. Nel Comune di Adro invece la rappresentazione è organizzata dal «Gruppo medie e adolescenti» in via Vastello 1.

In Valcamonica

Presepe vivente e itinerante per gli abitanti delle quattro frazioni di Lozio: Laveno, Sucinva, Sommaprada e Villa. La rappresentazione religiosa si svolge a rotazione annuale nei centri storici dei Comuni. E quest’anno tocca a Villa di Lozio che la ospita domenica 4 gennaio alle 16.

Valtrompia e Lumezzane

A Cimmo, frazione di Tavernole sul Mella, il presepe vivente dei mestieri si svolge nel giorno di Santo Stefano. L’oratorio San Paolo VI di Cimmo organizza visite guidate per le vie della frazione di Missone, dalle 16 alle 19.

Il Comune di Sarezzo, in collaborazione con la Parrocchia dei Santi Faustino e Giovita, presenta la 28esima edizione del presepe vivente della Valle di Sarezzo.

Segnalazioni

Se avete segnalazioni di ulteriori presepi viventi, scriveteci a gdbweb@giornaledibrescia.it.