Mercatini di Natale e musica: cosa fare nel weekend a Brescia

Il fine settimana porta con sé un mix di eventi capaci di soddisfare ogni gusto: le luci dei mercatini di Salò e Sarnico scaldano l’atmosfera, mentre a Brescia la Babbo Running Millennium promette una mattinata all’insegna dell’allegria e della solidarietà.

Tra un concerto tributo ai Queen e uno spettacolo di clownerie a Villanuova sul Clisi, non manca un viaggio nella memoria con la mostra Brescia Nostalgica al Museo Nazionale della Fotografia. Un weekend vario e vivace, perfetto per immergersi nello spirito delle feste con gli eventi segnalati da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.

Natale d’Incanto: i Mercatini di Natale a Salò

A Salò il centro storico si veste di magia grazie ai Mercatini di Natale, in programma per l’intero weekend e fino al 6 gennaio 2026, visitabili ogni giorno dalle 10 alle 19. In Piazza Vittorio Emanuele II prende vita un piccolo villaggio incantato, dove le tradizionali casette in legno invitano a scoprire prodotti artigianali, idee regalo originali e specialità gastronomiche del territorio.

Le attività pensate per grandi e piccoli rendono la visita ancora più piacevole, trasformando questo appuntamento in un’occasione perfetta per immergersi nello spirito delle feste. L’ingresso è libero. Per ulteriori informazioni chiamare il numero 0365 21423.

Sul Lungolago Garibaldi a Sarnico

Il Lungolago Garibaldi di Sarnico accoglie i visitatori con i suoi Mercatini di Natale. Anche qui le caratteristiche casette in legno offrono tante proposte artigianali e idee regalo, creando un piccolo mondo natalizio affacciato sull’acqua. I mercatini sono aperti sabato 13 e domenica 14 dicembre dalle 10 alle 19.

L’iniziativa si integra con il ricco programma di Sarnico Magic Christmas 2025, che per oltre un mese anima il paese con più di trenta appuntamenti tra concerti, spettacoli, laboratori e installazioni luminose. Le scenografie ispirate al sogno e alle fiabe regalano meraviglia ai bambini ed emozioni agli adulti. Per informazioni è possibile contattare la Pro Loco al numero 035 910900 o scrivere a info@prolocosarnico.it.

Babbo Running Millennium: la corsa più festosa dell’anno

Domenica 14 dicembre alle 8, il Piazzale Locomotiva del Castello di Brescia si anima con la Babbo Running Millennium, l’evento sportivo più allegro del periodo festivo. Si tratta di un percorso non competitivo aperto davvero a tutti: famiglie, bambini, gruppi di amici e chiunque abbia voglia di trascorrere qualche ora tra movimento, divertimento e spirito natalizio.

Le vie della città si riempiranno di un’onda festosa di Babbi Natale pronti a correre o camminare insieme per vivere un’esperienza originale facendo del bene: l’iniziativa, infatti, sostiene la Fondazione Scuola Nikolajewka, l’unica struttura di Brescia dedicata interamente alle persone con disabilità motorie. Partecipare significa contribuire a programmi educativi e riabilitativi importanti per molti ragazzi e adulti del territorio. Per saperne di più rivolgersi ai seguenti contatti: 331 4370677, info@babborunning.it. Cliccare qui per le iscrizioni online.

La Riscossa del Clown – Strabilio sotto l’Albero al Teatro Corallo

Domenica 14 dicembre alle 20.30 il Teatro Corallo di Villanuova sul Clisi accoglie La riscossa del clown, uno spettacolo di clownerie con Madame Rebinè che porta in scena un irresistibile mix di teatro, circo e comicità. Lo spettacolo nasce dal desiderio di raccontare, con ironia e delicatezza, la possibilità di credere ancora in un mondo capace di cambiare grazie all’impegno e alla partecipazione.

Da quasi dieci anni questa produzione continua a viaggiare adattandosi ai contesti più diversi, conquistando il pubblico con la sua semplicità e la sua energia contagiosa. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria a questo link. Per conoscere il programma completo è possibile consultare il sito ufficiale del festival.

Guido Crepax: un percorso guidato tra arte e visioni

Una visita guidata pensata per i visitatori singoli permette di immergersi Nel mondo di Guido Crepax, artista poliedrico che ha rivoluzionato il fumetto attraverso l’illustrazione, la scenografia e una continua ricerca visiva. La mostra, ospitata al Museo di Santa Giulia di Brescia, offre un percorso che restituisce tutta la ricchezza del suo immaginario: un universo che dialoga con il presente, richiama suggestioni del passato e apre lo sguardo verso possibili futuri.

La visita si svolge alle ore 11:00 di domenica 14 dicembre. La partecipazione prevede il normale biglietto di ingresso alla mostra, a cui si aggiunge un contributo guida di 5 €. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il CUP al numero 030 8174200 o scrivere a cup@bresciamusei.com.

Vipers Play Queen al Cinema Teatro CTM di Rezzato

Venerdì 12 dicembre alle 21 il Cinema Teatro CTM di Rezzato ospita i Vipers, una delle tribute band dei Queen più apprezzate. Attivi dal 2002, i membri del gruppo portano sul palco oltre vent’anni di esperienza e più di mille concerti, con l’obiettivo di far rivivere l’energia e l’impatto scenico della leggendaria band britannica guidata da Freddie Mercury.

L’affetto del pubblico e il successo dello show hanno portato la band a esibirsi non solo in tutta Italia, ma anche in numerosi Paesi europei. La formazione vede Maggioni alla voce e al pianoforte, Rossi alla chitarra, Maccaferri al basso e Previtali alla batteria, tutti e quattro anche coristi. I biglietti, con posto non numerato al costo di 20 euro, sono disponibili su Vivaticket e Ticketone. Per informazioni è possibile contattare la segreteria ai numeri 335 462482 o 030 2791881, oppure scrivere a info@cipiesse-bs.it.

Brescia Nostalgica: una mostra per riscoprire la città

Al Museo Nazionale della Fotografia, nel cuore del Carmine, prende vita Brescia Nostalgica, un percorso espositivo che attraversa la memoria della città attraverso una selezione di stampe originali provenienti dall’Archivio storico del museo.

L’inaugurazione è prevista per sabato 13 dicembre alle 17 e la mostra resterà visitabile fino al 4 gennaio 2026 con ingresso libero. L’esposizione raccoglie scatti vintage degli anni Sessanta e Settanta che immortalano il centro storico in momenti preziosi, con immagini che raccontano una Brescia che non c’è più. La mostra è visitabile anche domenica 14 dicembre dalle 16 alle 19. Per informazioni chiamare lo 030 49137 o scrivere a museobrescia@museobrescia.net.