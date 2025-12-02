Dove andare a pattinare sul ghiaccio a Brescia: le piste e gli orari

C’è un’allure tutta anni Ottanta nella classica pattinata sul ghiaccio invernale, ancor meglio se natalizia: i calzettoni spessi, il rumore secco delle lame ben affilate, la colonna sonora pop in sottofondo gracchiata dagli altoparlanti e la promessa di una cioccolata calda. Si parte sempre un po’ goffi, si gira in tondo stando ai bordi della pista, poi si prende coraggio, si allunga una curva, si accelera e si va. Questa sensazione magica è ancora a portata di mano. Anche quest’anno, infatti, a Brescia e in provincia le piste per pattinare sul ghiaccio non mancano e sono spesso incastonate in piccoli villaggi di Natale, in cui godersi un momento di serenità tra casette di legno, musica e un buon bicchiere di vin brulè.

In centro a Brescia

Nel cuore del centro storico, l’appuntamento è sempre in Piazza del Mercato, il punto di riferimento classico per chi resta in città e vuole godersi lo spirito natalizio tra mercatini e luminarie. Resterà aperta fino al prossimo 11 gennaio dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 19, il sabato con orario continuato dalle 11 alle 22.30, mentre la domenica si pattina dalle 11 alle 19.30. Sulla pagina dedicata del sito del Comune di Brescia sono disponibili tutti gli orari delle aperture speciali.

Rimanendo nell’hinterland, festeggia il dodicesimo anno di apertura la pista di Rezzato allestita presso l’Oratorio Interparrocchiale San Giovanni Bosco fino al 6 gennaio. Si pattina da professionisti al Paradice Palaghiaccio di Montichiari, che quest’anno offre un’apertura straordinaria al pubblico l’8 dicembre con sessioni dalle 10 alle 19.50. Sempre nella pianura bresciana, fino al 10 gennaio si affilano le lame anche alla pista di Verolanuova, che quest’anno torna ampliata e migliorata per accogliere anche i visitatori meno esperti.

In montagna

Per chi vuole circondarsi da scenografici paesaggi montani, in Valle Camonica l’appuntamento con il ghiaccio è in stazione a Darfo Boario Terme, al Pattinaggio Le Fontanacce di Vezza D’Oglio e a Ponte di Legno, Vermiglio, Passo Tonale con tre impianti in ghiaccio naturale aperti da dicembre a fine febbraio e con la pista al coperto del Palaghiaccio di Temù aperta da ottobre a marzo. In Valle Trompia torna invece per le festività 2025 e fino al prossimo 15 febbraio la pista coperta del Gardone Val Trompia On Ice, allestita presso il Parco del Mella in via Angelo Grazioli.

Nel resto della provincia

Sul Lago di Garda si allacciano i pattini in Piazza Cappelletti a Desenzano, in Piazza Vittoria a Salò, in piazza Montemurro in località Colombare a Sirmione e al Moniga On Ice in Piazza San Martino.

Infine, anche le colline della Franciacorta non fanno eccezione e si accendono dell’atmosfera natalizia con la pista di Palazzolo sull’Oglio in Piazzale Giovanni XXIII, «L’Oratorio On Ice» di Cazzago San Martino e la pista sul ghiaccio di Travagliato in Piazza Libertà.