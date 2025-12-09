Presepi viventi di Brescia e provincia, dove sono? Scriveteci

Ci sono quelli storici (per esempio quelli di Nuvolera o in Valle di Sarezzo) e quelli un po’ più nuovi, quelli montani e quelli di pianura, quelli con il bue e l’asinello (in carne e ossa) e quelli con un neonato (vero). In città, una volta, arrivarono anche dei cammelli. Di certo c’è che in provincia di Brescia i presepi viventi sono davvero moltissimi, e nella maggior parte dei casi sono sempre molto attesi e frequentati.

Raccoglierli tutti sembra impossibile, ma vogliamo provare a farlo anche grazie a voi lettori e lettrici. L’invito che il Giornale di Brescia vi lancia è quello di segnalare il presepe vivente della vostra zona, inviando una mail a gdbweb@giornaledibrescia.it o un messaggio su WhatsApp al numero +39 389 542 4471. Una volta raccolti tutti, potremo creare una mappa.