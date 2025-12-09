Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca

Presepi viventi di Brescia e provincia, dove sono? Scriveteci

Le rappresentazioni della natività nel Bresciano sono davvero tantissime: anche grazie a voi lettori possiamo creare una mappa
  • Presepe vivente. In Valle di Sarezzo visitabile il 26 e 28 dicembre e il 4 e 6 gennaio
    Una carrellata di storici presepi viventi di Brescia dall'archivio del GdB - © www.giornaledibrescia.it
  • presepe vivente
    Una carrellata di storici presepi viventi di Brescia dall'archivio del GdB - © www.giornaledibrescia.it
  • Nelle foto dell'agenzia New Eden Group, i dromedari davanti alla chiesa della Volta e i Re Magi a cavallo
    Una carrellata di storici presepi viventi di Brescia dall'archivio del GdB - © www.giornaledibrescia.it
  • Presepe vivente. Una foto d’archivio dell’iniziativa
    Una carrellata di storici presepi viventi di Brescia dall'archivio del GdB - © www.giornaledibrescia.it
  • Un momento di raccoglimento davanti al presepe nella parrocchia di S. Giovanni, poi bambini e genitori sfileranno neI cuore della città per portare un messaggio di dialogo e comunione
    Una carrellata di storici presepi viventi di Brescia dall'archivio del GdB - © www.giornaledibrescia.it
  • Una bella immagine della Natività al presepe vivente di Nuvolera che viene riproposto sia oggi che martedì nel pomeriggio. Sopra, le rappresentazioni nel torrente a Sellero, in Valle Camonica, e nel Santuario della Madonna del Benaco a Toscolano Maderno (Foto Eden)
    Una carrellata di storici presepi viventi di Brescia dall'archivio del GdB - © www.giornaledibrescia.it
  • Sopra due immagini di passate rappresentazioni del presepe vivente di Nuvolera. Qui sotto il palazzo municipale della cittadina
    Una carrellata di storici presepi viventi di Brescia dall'archivio del GdB - © www.giornaledibrescia.it
  • Alcuni dei figuranti che anche in passato hanno dato vita al presepe di Iseo
    Una carrellata di storici presepi viventi di Brescia dall'archivio del GdB - © www.giornaledibrescia.it
  • Una carrellata di storici presepi viventi in provincia di Brescia
    Una carrellata di storici presepi viventi di Brescia dall'archivio del GdB - © www.giornaledibrescia.it
  • Un'immagine del presepe vivente: a Nave si rappresenterà il 6 gennaio
    Una carrellata di storici presepi viventi di Brescia dall'archivio del GdB - © www.giornaledibrescia.it
  • MIGLIAIA DI VISITATORI AL PRESEPIO VIVENTE IN VALLE DI SAREZZO. RED. PROVINCIA ATT. BERTOLI VALLE DI SAREZZO BRESCIA FOTO EDEN BRUNO MASSADI NELLA FOTO LA NATIVITA' CON PERSONAGGI DI COLORE-sarezzo visitatori al presepio vivente
    Una carrellata di storici presepi viventi di Brescia dall'archivio del GdB - © www.giornaledibrescia.it
  • Il Centro diurno, sede del Presepe. In alto corteo del Natale 2005
    Una carrellata di storici presepi viventi di Brescia dall'archivio del GdB - © www.giornaledibrescia.it
  • La capanna della Natività ricostruita nell'ultima edizione
    Una carrellata di storici presepi viventi di Brescia dall'archivio del GdB - © www.giornaledibrescia.it
  • Il presepe vivente di S. Eufemia e, a lato, il concorso ieri alla Sesta circoscrizione S. Eufemia, la Natività allestita in via Chiappa, sul corso della Musia
    Una carrellata di storici presepi viventi di Brescia dall'archivio del GdB - © www.giornaledibrescia.it
  • Il presepe vivente allestito a Sarezzo in una foto d'archivio
    Una carrellata di storici presepi viventi di Brescia dall'archivio del GdB - © www.giornaledibrescia.it
  • Una carrellata di storici presepi viventi in provincia di Brescia
    Una carrellata di storici presepi viventi di Brescia dall'archivio del GdB - © www.giornaledibrescia.it
  • Nella capanna. Maria con il bambino
    Una carrellata di storici presepi viventi di Brescia dall'archivio del GdB - © www.giornaledibrescia.it
  • In una foto d’archivio, la rappresentazione del Presepe vivente al Villaggio Violino
    Una carrellata di storici presepi viventi di Brescia dall'archivio del GdB - © www.giornaledibrescia.it
  • Figuranti per il presepe vivente che si allestirà a Castiglione delle Stiviere
    Una carrellata di storici presepi viventi di Brescia dall'archivio del GdB - © www.giornaledibrescia.it
  • Una carrellata di storici presepi viventi in provincia di Brescia
    Una carrellata di storici presepi viventi di Brescia dall'archivio del GdB - © www.giornaledibrescia.it
  • Sacra famiglia e pastori. Alcuni dei tanti protagonisti del presepe vivente, anche quest’anno in scena a Pozzolengo
    Una carrellata di storici presepi viventi di Brescia dall'archivio del GdB - © www.giornaledibrescia.it
  • Una scorsa edizione del presepio vivente
    Una carrellata di storici presepi viventi di Brescia dall'archivio del GdB - © www.giornaledibrescia.it
  • Più di cento le persone impegnate nel Presepio vivente del Violino
    Una carrellata di storici presepi viventi di Brescia dall'archivio del GdB - © www.giornaledibrescia.it
AA

Ci sono quelli storici (per esempio quelli di Nuvolera o in Valle di Sarezzo) e quelli un po’ più nuovi, quelli montani e quelli di pianura, quelli con il bue e l’asinello (in carne e ossa) e quelli con un neonato (vero). In città, una volta, arrivarono anche dei cammelli. Di certo c’è che in provincia di Brescia i presepi viventi sono davvero moltissimi, e nella maggior parte dei casi sono sempre molto attesi e frequentati.

Raccoglierli tutti sembra impossibile, ma vogliamo provare a farlo anche grazie a voi lettori e lettrici. L’invito che il Giornale di Brescia vi lancia è quello di segnalare il presepe vivente della vostra zona, inviando una mail a gdbweb@giornaledibrescia.it o un messaggio su WhatsApp al numero +39 389 542 4471. Una volta raccolti tutti, potremo creare una mappa.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
presepi viventipresepi viventi 2025Natale 2025
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario