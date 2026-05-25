Premio Rosa Camuna 2026 a tre bresciani (più uno alla memoria)

Ci sono anche tre bresciani tra gli insigniti del Premio Rosa Camuna 2026 , la più alta onorificenza attribuita da Regione Lombardia per riconoscere l’impegno, l’operosità, la creatività e l’ingegno di chi ha contribuito allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo del territorio. La cerimonia di consegna è in programma venerdì 29 maggio , in occasione della Festa della Lombardia, negli spazi di piazza Città di Lombardia a Milano.

A ricevere il riconoscimento saranno Marco Bonometti, patron di Omr cui andrà il premio «Ingegno e Valore» all’Eccellenza Imprenditoriale, e Saverio Gaboardi (presidente del Cluster Lombardo della Mobilità) e Alessandro Azzi (presidente della Federazione lombarda Bcc), entrambi destinatari del premio «Sinergie per la Lombardia» allo Sviluppo Territoriale. Tre nomi legati al mondo produttivo, economico e associativo bresciano, scelti per il contributo dato alla crescita del territorio e al rafforzamento del sistema lombardo.