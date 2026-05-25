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Premio Rosa Camuna 2026 a tre bresciani (più uno alla memoria)

Marco Bonometti, Saverio Gaboardi e Alessandro Azzi insigniti della più alta onorificenza attribuita da Regione Lombardia. Riconoscimento speciale per lo scomparso Evaristo Beccalossi
Il Premio Rosa Camuna
Il Premio Rosa Camuna

Ci sono anche tre bresciani tra gli insigniti del Premio Rosa Camuna 2026, la più alta onorificenza attribuita da Regione Lombardia per riconoscere l’impegno, l’operosità, la creatività e l’ingegno di chi ha contribuito allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo del territorio. La cerimonia di consegna è in programma venerdì 29 maggio, in occasione della Festa della Lombardia, negli spazi di piazza Città di Lombardia a Milano.

A ricevere il riconoscimento saranno Marco Bonometti, patron di Omr cui andrà il premio «Ingegno e Valore» all’Eccellenza Imprenditoriale, e Saverio Gaboardi (presidente del Cluster Lombardo della Mobilità) e Alessandro Azzi (presidente della Federazione lombarda Bcc), entrambi destinatari del premio «Sinergie per la Lombardia» allo Sviluppo Territoriale. Tre nomi legati al mondo produttivo, economico e associativo bresciano, scelti per il contributo dato alla crescita del territorio e al rafforzamento del sistema lombardo.

Accanto a loro ci sarà anche un riconoscimento alla memoria per Evaristo Beccalossi, figura simbolica dello sport bresciano e lombardo, scomparso lo scorso dicembre.

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