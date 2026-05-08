Giornale di Brescia
Abbonati
Storie
StorieGDB+

Beccalossi e l’ultimo tiramisù condiviso con gli amici d’infanzia

Ai funerali a San Polo c’erano anche gli amici di sempre: «Non c’era differenza tra il commerciante, l’operaio e il calciatore: per noi era il Becca, quello della sigaretta e della battuta pronta»
Gianluca Magro

Gianluca Magro

Caposervizio

L'ultimo addio a Evaristo Beccalossi - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
L'ultimo addio a Evaristo Beccalossi - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Ennio, Ruggero e Danilo sono nelle prime file. E con loro c’è Daniela, la moglie di Mauro. Che non è quello a cui piace stare tra la folla «perché per me è così, meglio in disparte». Sono gli amici di Beccalossi, quelli cresciuti con lui, diventati adolescenti e uomini insieme. Il pallone all’oratorio prima, il briscolone del lunedì al Bar Pesa poi.

Il tiramisù

Addio a Beccalossi, la funzione
Fotogallery
10 foto
Addio a Beccalossi, la funzione

Perché Evaristo tornava sempre a San Polo, anche da loro. Un abbraccio, due battute in dialetto, un caffè, le carte. Loro, che ci sono sempre stati, anche negli ultimi mesi, quelli più difficili. Ma è esattamente lì che gli amici non ti abbandonano. Anzi, ti stanno ancora più accanto. «Mi aveva chiesto il tiramisù di mia moglie Daniela, glielo abbiamo portato, era felice di mangiarlo», ricorda Mauro con le lacrime agli occhi.

C’è una vita nelle sue parole, quella che inizia col gruppo di amici piccoli, piccolissimi. «A 11 anni lo vedevi giocare e non capivi se fosse destro o sinistro. E lo dice uno che di calcio ne capisce poco, ma lui era davvero bravo – ricorda Mauro –. Io a quell’età smisi la scuola per andare in cava a lavorare, lui fece in modo di crearsi una carriera da calciatore professionista. Poi crescendo ognuno di noi ha preso la propria strada, ma siamo rimasti legatissimi, tutti quanti. Non c’era differenza tra il commerciante, l’operaio, il calciatore. Lui per noi era il Becca, punto e basta, quello della sigaretta e della battuta pronta».

Addio a Beccalossi, l'arrivo e l'uscita del feretro
Fotogallery
14 foto
Addio a Beccalossi, l'arrivo e l'uscita del feretro

Erano tutti lì, nella «loro» chiesa, nel «loro» oratorio. A sorridere, a commuoversi. «Quella era la sua maglia», dice Mauro mentre passa un tifoso, casacca del Brescia anni Ottanta, sponsor Wuhrer. Intanto in chiesa scatta uno dei tanti applausi e gli amici si alzano in piedi, quasi ad abbracciarlo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
addio a BeccalossiEvaristo BeccalossifuneraleamiciTiramisùBrescia

I bresciani siamo noi

Brescia la forte, Brescia la ferrea: volti, persone e storie nella Leonessa d’Italia.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

I bresciani siamo noi

Brescia la forte, Brescia la ferrea: volti, persone e storie nella Leonessa d’Italia.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Il tuo quotidiano, con tablet inclusoIl tuo quotidiano, con tablet incluso

Direttamente a casa tua, per tutta la famiglia a soli 0,90€ al giorno

SCOPRI DI PIÙ
SponsorizzatoL’innovazione digitale al servizio dell’impresaL’innovazione digitale al servizio dell’impresa

Una guida neutrale per orientarsi nel digitale e costruire un percorso concreto tra competenze e opportunità

GdB RUN | 7 giugno, piazzale Arnaldo. Iscrizioni aperteGdB RUN | 7 giugno, piazzale Arnaldo. Iscrizioni aperte

Novità 2026: due percorsi «Family» 5 km e «Ten» 10km

SCOPRI DI PIÙ