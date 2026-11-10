Residenti, scuola e lavoro: i numeri dei residenti stranieri in Lombardia

In Lombardia un residente su otto è straniero. Ma per capire quanto l’immigrazione sia ormai parte del tessuto sociale regionale basta guardare le scuole: due studenti con cittadinanza straniera su tre sono nati in Italia: non sono arrivati da un altro Paese, sono cresciuti qui. È una delle fotografie che emergono dal Dossier statistico immigrazione 2026, curato dal Centro studi e ricerche Idos presentato dalla Cgil all’Università degli Studi di Brescia.
Alla fine del 2025 i cittadini stranieri residenti in Lombardia erano 1.257.557, il 12,5% della popolazione, contro una media nazionale del 9,4%. In un anno sono aumentati di oltre 36mila unità, con una crescita del 3%, doppia rispetto a quella registrata nel 2024. In questo quadro, significativo è anche il numero di acquisizioni di cittadinanza: 52.558 nel 2025, che riducono il numero dei residenti stranieri, senza comportare una diminuzione della popolazione di origine migratoria.
La presenza non è distribuita uniformemente. Milano concentra quasi quattro stranieri su dieci residenti in Lombardia, con un’incidenza sulla popolazione del 15,4%, seguita da Mantova al 14,4%, mentre Brescia, con il 12,5%, è in linea con la media regionale.
Mentre la popolazione italiana invecchia, quella straniera ha un’età media più bassa. Il 20,1% dei residenti stranieri ha meno di 18 anni, contro il 14,2% degli italiani. Gli ultrasessantacinquenni rappresentano invece appena il 6,1%, rispetto al 26,8% degli italiani.
La differenza emerge soprattutto nelle aule scolastiche. Il 25,2% degli studenti stranieri in Italia studia in Lombardia. Nell’anno 2024/2025 gli studenti stranieri nella nostra regione erano 236.347, il 17,9% degli iscritti. Il 67% è nato in Italia, una percentuale che sale all’82,7% nella scuola dell'infanzia.
L’immigrazione è ormai strutturale anche nell'economia lombarda. Nel 2025 gli occupati stranieri erano 610.500, il 13,4% del totale. Le imprese prevedevano inoltre oltre 301mila ingressi di lavoratori stranieri.
L’inserimento nel mercato del lavoro resta però diseguale: il 31,2% degli occupati stranieri svolge mansioni non qualificate, contro il 7,4% degli italiani. E quasi tre lavoratori stranieri su dieci risultano sovraistruiti rispetto all’impiego svolto.
È forse qui che il dossier pone la questione più importante: non soltanto quante persone arrivino o vivano in Lombardia, ma quale posto trovino nella società in cui lavorano e crescono i loro figli.