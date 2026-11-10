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«L’immigrazione in Italia è una presenza strutturale, non un’emergenza»

L’intervista a Paolo Barcella, professore associato di Storia contemporanea in UniBg, dove tiene il corso «Globalizzazione e migrazioni nella storia contemporanea»
Stefano Zanotti

Stefano Zanotti

Giornalista

Il murale di Jupiterfab a Brescia - Foto Christian Penocchio
Il murale di Jupiterfab a Brescia - Foto Christian Penocchio

Il fenomeno migratorio è complesso e merita attenzione. Dei suoi effetti sul territorio bresciano e dei cambiamenti a livello nazionale ne abbiamo parlato con il professor Paolo Barcella, docente associato di Storia contemporanea all’Università degli studi di Bergamo, dove tiene il corso «Globalizzazione e migrazioni nella storia contemporanea».

Professor Barcella, nel Bresciano la quota di residenti stranieri è attorno al 12% da dieci anni. Come si spiega?

È un dato che riflette l’andamento nazionale. Tra il 2001 e il 2011 abbiamo avuto una forte crescita dell’immigrazione straniera in Italia, mentre negli anni successivi quella curva è andata progressivamente rallentando. Parallelamente sono aumentate le naturalizzazioni, e quindi oggi la presenza di cittadini stranieri nel Paese è inferiore a quella che avremmo se queste persone non avessero acquisito la cittadinanza italiana.

Eppure l’immigrazione viene spesso percepita come un’emergenza continua. Perché?

Perché la discussione pubblica si è concentrata sugli sbarchi, che sono solo una componente del fenomeno. La presenza straniera comprende persone provenienti dall’Europa, dalle Americhe, dall’Africa e dall’Asia. Gli sbarchi hanno ricevuto enorme attenzione mediatica e sono diventati terreno di scontro politico: tra accoglienza e respingimenti. Ne è derivata la percezione di un’emergenza permanente. Ma l’immigrazione in Italia non è un’emergenza: è una presenza strutturale.

Una presenza particolarmente radicata nel Bresciano.

La Lombardia è tra le regioni che assorbono più lavoro straniero. Brescia ha una forte presenza migratoria perché è un territorio manifatturiero, che ha attirato lavoratori dall’estero. Il legame con l’economia locale è decisivo.

Dal 2019 al 2025 oltre 55mila persone nel Bresciano hanno ottenuto la cittadinanza italiana. Ha senso continuare a distinguerle per origine?

Dipende dallo scopo. Chi diventa italiano acquisisce pienamente diritti e doveri di ogni altro cittadino. Studiare le origini serve, ma bisogna chiedersi perché si distingua. Se serve a costruire gerarchie tra cittadini, la Costituzione non è d’accordo. Oggi un cittadino italiano può avere un nome e cognome originari di un altro Paese. Questo rende la società più plurale, ma attenzione: l’Italia non era omogenea neppure cinquant’anni fa.

Si riferisce alle migrazioni interne?

Esatto. Per decenni gli spostamenti tra regioni hanno cambiato le comunità italiane e generato conflitti e stereotipi. I pregiudizi verso i meridionali nelle città del Nord ricordavano quelli subiti dagli emigranti italiani in Baviera. Oggi a quella complessità se ne aggiunge un’altra. Pensiamo anche alle famiglie di origine straniera in cui alcuni componenti sono italiani e altri mantengono un’altra cittadinanza. La realtà è più articolata delle etichette.

Come sono cambiati i flussi rispetto ai primi anni Duemila?

Allora l’Italia attirava soprattutto lavoratori. La legge Bossi-Fini fu seguita da una grande regolarizzazione. In quegli anni si sviluppò una forte domanda di manodopera straniera. Poi sono cresciuti i ricongiungimenti familiari: non arrivavano soltanto lavoratori, ma anche i loro familiari. La crisi del 2008 ha poi riattivato l’emigrazione dall’Italia, anche dalla Lombardia e dal Veneto.

Tra chi partiva c’erano anche nuovi cittadini italiani?

Sì. Alcune persone naturalizzate, più esposte alle difficoltà del mercato del lavoro, hanno cercato opportunità altrove: qualcuno è tornato nel Paese d’origine, altri sono partiti per la Germania o altri Paesi europei. Anche questo mostra perché le acquisizioni di cittadinanza non ci dicono quante di quelle persone vivano ancora qui.

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