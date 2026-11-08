Pontedilegno-Tonale, il 28 novembre inizia una stagione di novità

La stagione dello sci nel comprensorio Pontedilegno-Tonale ha una data di partenza: sabato 28 novembre. Le prime nevicate degli scorsi giorni e il calo delle temperature hanno già permesso di mettere in funzione i primi cannoni nel ghiacciaio Presena.
Nel frattempo, fervono i preparativi per un inverno che porterà diverse novità sul fronte degli impianti di risalita, delle promozioni sugli skipass e nel calendario degli appuntamenti. Come noto, l’attesa più grande è per il rinnovamento delle infrastrutture. Al passo Tonale entrerà in funzione la nuova cabinovia Valbiolo, mentre la Paradiso si sta già oggi presentando con nuove cabine di ultima generazione, dopo la revisione generale dell’impianto effettuata lo scorso anno.
Collegamento
A Ponte proseguono invece i lavori per il nuovo collegamento Corno d’Aola-Angelo, in sostituzione della storica seggiovia e dello skilift, per migliorare comfort, capacità di trasporto e accessibilità alle piste.
Ma l’inverno non sarà soltanto sci e sport. Tra le novità di quest’anno spiccano i primi mercatini di Natale di Ponte di Legno, che apriranno il 21 novembre lungo la passeggiata del Narcanello, con una trentina di casette che offriranno artigianato e prodotti tipici, street food e un villaggio di Babbo Natale per i bambini. L’inaugurazione è fissata il 21 alle 17, con spettacoli e animazione. La data per il classico Winter openig party sarà invece il 6 dicembre in piazza XXVII Settembre, con la musica di Fargetta da Radio DeeJay.
Per incentivare le prenotazioni anticipate il consorzio Ponte-Tonale metterà a disposizione, anche per la prossima stagione, lo Smart skipass, con sconti fino al 25%, mentre a dicembre sono previste riduzioni dal 20% al 40% sugli skipass per chi soggiorna nelle strutture convenzionate, secondo diverse formule promozionali.
È ormai pronto anche il programma di animazione, quest’anno più ricco che mai. I primi appuntamenti vedranno, dal 4 all’8 dicembre, lo Snow boom, dedicato allo snowboard. E poi la conferma dei grandi classici, come le fiaccolate dei maestri di sci durante le festività natalizie e il Paradice music, dal 9 gennaio al 3 aprile in Presena, con i concerti nel teatro-igloo a 2.600 metri, dove gli artisti suoneranno strumenti realizzati nel ghiaccio. Confermate anche le tre date di Alba in quota, tra febbraio e marzo, e il gran finale con l’Adamello Ski raid e l’Elly Fanchini Day.