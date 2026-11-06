Pontedilegno-Tonale, il 28 novembre l’apertura delle piste

Il comprensorio Pontedilegno-Tonale scalda i motori in vista della stagione sciistica 2026/2027. L’apertura delle piste è prevista per sabato 28 novembre, con importanti novità sul fronte degli impianti di risalita: al Passo Tonale entrerà in funzione la nuova cabinovia Valbiolo, mentre la Paradiso avrà cabine rinnovate. A Ponte di Legno proseguono i lavori per la cabinovia Corno d’Aola-Angelo.
Per gli sciatori tornano le formule convenienti, a partire dallo smart skipass, con sconti fino al 25%, e dalle promozioni di dicembre, che prevedono riduzioni fino al 40% per chi soggiorna nelle strutture convenzionate.
Le iniziative
La grande novità sono i mercatini di Natale di Ponte di Legno, con una trentina di casette lungo il torrente Narcanello, prodotti tipici, artigianato e un villaggio di Babbo Natale. L’inaugurazione è fissata per il 21 novembre alle 17, mentre le aperture proseguiranno in diverse date fino al 6 gennaio. Dal 4 all’8 dicembre spazio allo snowboard con Snow boom, mentre il 6 dicembre piazza XXVII Settembre ospiterà il Winter opening party con dj Fargetta.
Durante le festività torneranno anche le tradizionali fiaccolate dei maestri di sci. Dal 9 gennaio al 3 aprile il ghiacciaio Presena ospiterà Paradice music, il festival con strumenti di ghiaccio a 2.600 metri di quota. In calendario anche tre appuntamenti con Alba in quota, tra febbraio e marzo. Gran finale sportivo il 3 aprile con la decima edizione dell’Adamello ski raid, seguita il 4 aprile dall’Elly Fanchini Day, dedicato alla ricerca sul cancro.