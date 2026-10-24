Prima neve al Tonale: piste e tetti imbiancati, temperature sotto zero

Al Passo del Tonale il termometro è sceso a -1,5 gradi. La perturbazione ha portato la neve oltre i 1.700 metri: oggi sono attese schiarite

24 ottobre 2026 1 ' di lettura

Tonale imbiancato la mattina di sabato 24 ottobre - Webcam Pontedilegno-Tonale Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti nevepasso del Tonale Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...