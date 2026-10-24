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Prima neve al Tonale: piste e tetti imbiancati, temperature sotto zero

Al Passo del Tonale il termometro è sceso a -1,5 gradi. La perturbazione ha portato la neve oltre i 1.700 metri: oggi sono attese schiarite
Tonale imbiancato la mattina di sabato 24 ottobre - Webcam Pontedilegno-Tonale
Tonale imbiancato la mattina di sabato 24 ottobre - Webcam Pontedilegno-Tonale

La prima neve è arrivata al Passo del Tonale. A quota 1.883 metri, al confine tra le province di Brescia e Trento, il paesaggio ha cambiato volto nel giro di poche ore. A raccontarlo sono le immagini delle webcam del comprensorio Pontedilegno-Tonale: dove ieri c’erano ancora i colori autunnali dei prati, questa mattina è comparso un manto bianco che ricopre piste, tetti e pendii.

Le temperature sono scese sotto lo zero: alle 8.20 la stazione meteo del passo segnava -1,5 gradi, contro gli 0,1 della rilevazione precedente. Una prima spolverata che regala un assaggio d'inverno all'alta Valle Camonica, in attesa dell'apertura della stagione sciistica.

Secondo Arpa Lombardia, la perturbazione di venerdì ha portato nevicate oltre i 1.700 metri. Per oggi è previsto un miglioramento, con vento da nord e schiarite, mentre domenica torneranno le nuvole, soprattutto sulle Alpi. Da lunedì il tempo sarà più stabile e le temperature tenderanno gradualmente a risalire.

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