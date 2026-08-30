Pontedilegno-Tonale: 45 milioni per energia, per ambiente e comunità

Quasi 45 milioni di euro investiti in tre anni per tutela ambientale, efficientamento energetico e interventi a favore della comunità, con una produzione di energia rinnovabile superiore di oltre quattro volte ai consumi locali.
Il quadro
Sono alcuni dei dati che emergono dal secondo bilancio di sostenibilità del consorzio Pontedilegno-Tonale, relativo al triennio 2022-2024. Nel dettaglio, Comuni e società di gestione hanno messo in campo 44,95 milioni di euro, con le Amministrazioni che hanno investito 30,09 milioni, per un incremento dell’83,4% delle risorse destinate alla tutela ambientale, arrivate a 7,18 milioni, e altri 3,54 milioni per l’efficienza energetica. A questi si aggiungono 14,86 milioni stanziati dai gestori degli impianti.
Particolarmente significativo il dato energetico: la produzione da fonti rinnovabili nei Comuni del comprensorio supera di 4,15 volte i consumi dell’area. Nel solo 2024 il surplus è stato superiore a 10.539 MWh. Sul fronte forestale, la certificazione Pefc interessa il 96% della superficie boscata, pari a 10.758 ettari, mentre la raccolta differenziata è cresciuta del 33,28%. «Il contesto ambientale in cui operiamo sta cambiando – sottolinea il direttore del consorzio Michele Bertolini –, anche per questo abbiamo sempre più necessità di investire in soluzioni tecnologiche e in un modello turistico sempre più orientato verso la sostenibilità».
Piano economico
Il bilancio fotografa anche l’impatto economico del comprensorio: nel triennio il valore diretto generato ha raggiunto 97,2 milioni, sostenuto da quasi 2,38 milioni di presenze, per il 45,42 per cento straniere. I passaggi sugli impianti hanno sfiorato i 34,1 milioni nelle stagioni invernali e superato gli 834mila in quelle estive.
Nel frattempo, i Comuni hanno destinato oltre 5,8 milioni in più rispetto al periodo precedente per progetti destinati a giovani e anziani. Tra le azioni messe in campo figura anche il miglioramento dell’accessibilità della cabinovia Pontedilegno-Tonale per chi utilizza monoski e dualski, con percorsi in Neveplast e due «chair station» per facilitare il passaggio tra sedia a rotelle e ausili sulla neve. Un impegno riconosciuto anche dall’Osservatorio italiano del turismo montano: Pontedilegno-Tonale, infatti, è entrato nella top ten nazionale, risultando secondo per accessibilità e terzo tra le destinazioni green più apprezzate in Italia.