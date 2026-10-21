Il comprensorio sciistico Pontedilegno-Tonale viaggia sui tram a Milano

Un pezzo di Pontedilegno-Tonale sui tram milanesi. La nuova campagna di comunicazione del comprensorio sciistico dell’alta Valcamonica è stata presentata nei giorni scorsi, in anteprima, a Milano, appena prima di sfrecciare sui più famosi mezzi di trasporto della capitale meneghina.
Si tratta di una grafica che accosta immagini delle diverse opportunità turistiche offerte dalla stazione invernale ed estiva, per una montagna che va vissuta tutto l'anno, capace di offrire esperienze che vanno ben oltre lo sci.
Identità
Il nuovo progetto di comunicazione della destinazione turistica si chiama «Neverending Mountain» ed è accompagnato da un’identità grafica rinnovata e da un nuovo sito internet, oltre che da un video promozionale della stagione sciistica.
Si tratta di un cambio di passo nella promozione del comprensorio, che punta a valorizzare la varietà delle proposte offerte dal territorio in ogni stagione.
Il nuovo concept non rappresenta un cambiamento dell’identità della località, ma una diversa modalità di raccontarne i punti di forza, mettendo in evidenza la complementarietà delle esperienze.
«A Pontedilegno-Tonale inizi con una sciata e ti ritrovi all’après-ski. Entri in una spa ed esci per un concerto» è il messaggio promozionale scelto per accompagnare la campagna invernale 2026-2027, destinato poi ad adattarsi nel periodo estivo.
Impianti di risalita
Ma non è finita qui: chi frequenta la località anche in autunno, si sarà accorto che al rinnovamento della comunicazione si affianca quello delle infrastrutture. Proseguono infatti a ritmo serrato i lavori per le due nuove cabinovie da dieci posti del Corno d'Aola-Angelo, a Ponte di Legno, e del Valbiolo, al Passo del Tonale, entrambe previste per la stagione 2026-2027. L'investimento complessivo è di circa 40 milioni.
Al Corno d'Aola sono destinati 22 milioni per un impianto che consentirà di raggiungere quota 2.120 metri in sei minuti e mezzo, contro gli attuali quindici. Il progetto comprende anche un nuovo rifugio panoramico, previsto per la stagione 2027-2028.
Al Tonale, invece, il cantiere del Valbiolo è entrato nel vivo con il montaggio dei pali di sostegno. Tecnici e operai specializzati sono impegnati nelle complesse operazioni di trasporto e posizionamento delle strutture metalliche in alta quota. Due interventi che miglioreranno la capacità di trasporto, ridurranno le attese e renderanno più confortevole l’esperienza degli sciatori. Investimenti e comunicazione che rafforzeranno l’attrattività di Ponte-Tonale come destinazione turistica invernale ed estiva.