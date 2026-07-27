Il nuovo ospedale di Desenzano sorgerà su quello attuale: c’è l’annuncio

A darlo è stato Stefano Capolongo, professore del Politecnico che ha eseguito lo studio di fattibilità. Complessivamente serviranno tra i 10 e i 12 anni, per un investimento da 250 milioni di euro: a Palazzo Lombardia l’incontro con l’assessore Bertolaso

Barbara Bertocchi Giornalista 27 luglio 2026 3 ' di lettura